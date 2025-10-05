Травма Ярмолюка. Эти пчелы не кусаются: гол Холанда принес победу Ман Сити
Команда Пепа Гвардиолы сохранила ворота сухими и взяла три очка
В матче 7-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Брентфорд» (1:0).
Единственный гол в встрече забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд уже на 9-й минуте после передачи Йошко Гвардиола.
Команда Пепа Гвардиолы уверенно контролировала мяч и удержала минимальное преимущество до финального свистка.
Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк досрочно завершил игру. На 73-й минуте хавбек был вынужден покинуть поле из-за травмы. После одного из единоборств Ярмолюк почувствовал дискомфорт и обратился за помощью к врачам. Медики быстро оказали первую помощь, однако Егор не смог продолжить игру и был заменен на Фрэнка Оньеку.
Ман Сити набрал 13 очков и входит в топ-5. Лидируют: Арсенал (16), Ливерпуль (15), Тоттенхэм, Борнмут (по 14).
АПЛ. 7-й тур, 5 октября 2025
Брентфорд – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Эрлинг Холанд, 9
Видео гола и обзор матча
Фотогалерея
События матча
