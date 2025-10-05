Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Травма Ярмолюка. Эти пчелы не кусаются: гол Холанда принес победу Ман Сити
Чемпионат Англии
Брентфорд
05.10.2025 18:30 – FT 0 : 1
Манчестер Сити
Англия
05 октября 2025, 20:23 | Обновлено 05 октября 2025, 20:48
Травма Ярмолюка. Эти пчелы не кусаются: гол Холанда принес победу Ман Сити

Команда Пепа Гвардиолы сохранила ворота сухими и взяла три очка

Травма Ярмолюка. Эти пчелы не кусаются: гол Холанда принес победу Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Брентфорд» (1:0).

Единственный гол в встрече забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд уже на 9-й минуте после передачи Йошко Гвардиола.

Команда Пепа Гвардиолы уверенно контролировала мяч и удержала минимальное преимущество до финального свистка.

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк досрочно завершил игру. На 73-й минуте хавбек был вынужден покинуть поле из-за травмы. После одного из единоборств Ярмолюк почувствовал дискомфорт и обратился за помощью к врачам. Медики быстро оказали первую помощь, однако Егор не смог продолжить игру и был заменен на Фрэнка Оньеку.

Ман Сити набрал 13 очков и входит в топ-5. Лидируют: Арсенал (16), Ливерпуль (15), Тоттенхэм, Борнмут (по 14).

АПЛ. 7-й тур, 5 октября 2025

Брентфорд – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Эрлинг Холанд, 9

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Йошко Гвардиол.
250 побед в АПЛ. Пеп Гвардиола быстрее всех тренеров достиг этого
Брентфорд – Ман Сити – 0:1. Гол Холанда, травма Ярмолюка. Видео гола, обзор
Холанд забил уже 21 гол в Лондоне в матчах АПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
