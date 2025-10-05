Ярмолюк получил травму в матче Брентфорда против Ман Сити
Украинский хавбек был заменен на 73-й минуте матча 7-го тура АПЛ
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк досрочно завершил матч 7-го тура Английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити».
На 73-й минуте он покинул поле из-за повреждения и был заменен тренерским штабом «пчел».
Ярмолюк начал игру в стартовом составе и действовал в центре поля, пока не почувствовал дискомфорт после одного из единоборств.
Медицинский штаб команды оперативно оказал помощь, однако украинец не смог продолжить игру. Подробности о состоянии Ярмолюка ожидаются позже, после медицинского обследования.
Матч начался с быстрого гола гостей, на 9-й минуте форвард Эрлинг Холанд вывел «Ман Сити» вперед точным ударом (1:0).
