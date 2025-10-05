Ярмолюк получил травму в матче Брентфорда против Ман Сити

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 октября 2025, 20:12 | Обновлено 05 октября 2025, 20:46
Украинский хавбек был заменен на 73-й минуте матча 7-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк (справа)

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк досрочно завершил матч 7-го тура Английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

На 73-й минуте он покинул поле из-за повреждения и был заменен тренерским штабом «пчел».

Ярмолюк начал игру в стартовом составе и действовал в центре поля, пока не почувствовал дискомфорт после одного из единоборств.

Медицинский штаб команды оперативно оказал помощь, однако украинец не смог продолжить игру. Подробности о состоянии Ярмолюка ожидаются позже, после медицинского обследования.

Матч начался с быстрого гола гостей, на 9-й минуте форвард Эрлинг Холанд вывел «Ман Сити» вперед точным ударом (1:0).

По теме:
250 побед в АПЛ. Пеп Гвардиола быстрее всех тренеров достиг этого
Брентфорд – Ман Сити – 0:1. Гол Холанда, травма Ярмолюка. Видео гола, обзор
Холанд забил уже 21 гол в Лондоне в матчах АПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Test
Ребров Назарину  викличе... Як завжди...
Ответить
0
TarasTaras94
та за що це нам. Циганков, Зіна, тепер Ярмолюк...
Ответить
0
ivankondrat96
Ще один збірник випав. А завтра може ще про пару повідомлять
Ответить
-1
