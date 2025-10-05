Англия05 октября 2025, 18:59 | Обновлено 05 октября 2025, 19:16
ВИДЕО. Быстрый гол. Холанд открыл счет в матче Ман Сити против Брентфорда
Горожане вышли вперед уже на 9-й минуте матча АЛП
05 октября 2025, 18:59 | Обновлено 05 октября 2025, 19:16
5 октября в 18:30 проходит поединок 7-го тура Английской Премьер-лиги.
«Брентфорд» принимает «Манчестер Сити», и счет уже открыт в дебюте игры.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский хавбек пчел Егор Ярмолюк вышел в основном составе хозяев поля.
Горожане вышли вперед уже на 9-й минуте матча АПЛ.
Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд открыл счет в матче для Ман Сити
ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 9 мин
