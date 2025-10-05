ВИДЕО. Быстрый гол. Холанд открыл счет в матче Ман Сити против Брентфорда

5 октября в 18:30 проходит поединок 7-го тура Английской Премьер-лиги.

«Брентфорд» принимает «Манчестер Сити», и счет уже открыт в дебюте игры.

Украинский хавбек пчел Егор Ярмолюк вышел в основном составе хозяев поля.

Горожане вышли вперед уже на 9-й минуте матча АПЛ.

Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд открыл счет в матче для Ман Сити

ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 9 мин