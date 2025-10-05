Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Быстрый гол. Холанд открыл счет в матче Ман Сити против Брентфорда
Англия
05 октября 2025, 18:59 | Обновлено 05 октября 2025, 19:16
111
0

ВИДЕО. Быстрый гол. Холанд открыл счет в матче Ман Сити против Брентфорда

Горожане вышли вперед уже на 9-й минуте матча АЛП

05 октября 2025, 18:59 | Обновлено 05 октября 2025, 19:16
111
0
ВИДЕО. Быстрый гол. Холанд открыл счет в матче Ман Сити против Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

5 октября в 18:30 проходит поединок 7-го тура Английской Премьер-лиги.

«Брентфорд» принимает «Манчестер Сити», и счет уже открыт в дебюте игры.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский хавбек пчел Егор Ярмолюк вышел в основном составе хозяев поля.

Горожане вышли вперед уже на 9-й минуте матча АПЛ.

Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд открыл счет в матче для Ман Сити

ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 9 мин

По теме:
Эвертон помог Арсеналу сохранить уникальный рекорд АПЛ
ВИДЕО. Туран в шоке. Рябов сделал счет 3:0 в пользу ЛНЗ в матче с Шахтером
ВИДЕО. На радость Динамо. Сенсация во Львове: ЛНЗ забил второй гол Шахтеру
чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Английская Премьер-лига Брентфорд - Манчестер Сити Эрлинг Холанд видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Футбол | 04 октября 2025, 23:27 4
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины

Владислав Кабаев восстановился после травмы

L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
Футбол | 04 октября 2025, 22:01 2
L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье

Новые подробности трансфера украинца из Борнмута в парижский клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 05.10.2025, 13:01
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ВИДЕО. Ждем сенсацию? Топ-гол: Как ЛНЗ вышел вперед в матче против Шахтера
Футбол | 05.10.2025, 18:26
ВИДЕО. Ждем сенсацию? Топ-гол: Как ЛНЗ вышел вперед в матче против Шахтера
ВИДЕО. Ждем сенсацию? Топ-гол: Как ЛНЗ вышел вперед в матче против Шахтера
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Футбол | 05.10.2025, 12:47
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик должен это сделать. Я очень его прошу»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик должен это сделать. Я очень его прошу»
04.10.2025, 00:02 2
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
03.10.2025, 19:53
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 17
Футбол
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
04.10.2025, 10:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем