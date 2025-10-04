В воскресенье, 5 октября состоится поединок 7-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Брентфорд

За 6 игр Премьер-лиги «пчелы» одержали 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения. Эти результаты позволяют команде с 7 баллами на счету занимать 14-ю строчку турнирной таблицы на данный момент, опережая клубы из зоны вылета по меньшей мере на 3 балла.

В Кубке английской лиги коллектив уже одолел «Борнмут» и «Астон Виллу» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

Манчестер Сити

В 6 поединках текущего сезона чемпионата Англии «горожане» одержали 3 победы, дважды проиграли и 1 раз сыграли вничью. Благодаря таким результатам на балансе команды сейчас есть 10 зачетных баллов, позволяющих ей занимать 7-е место турнирной таблицы. В Кубке английской лиги «Сити» одолели «Хаддерсфилд» и квалифицировались в 1/8 финала турнира.

В 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов англичане спокойно обыграли «Наполи» со счетом 2:0, а во 2-м сыграли вничью 2:2 с французским «Монако».

Личные встречи

В последних 5-х очных играх ощутимое преимущество имеет «Манчестер Сити». На счету команды 3 победы, еще 1 матч завершился вничью, а в 1 поединке победу одержал «Брентфорд».

Интересные факты

«Манчестер Сити» отличился 14-ю голами в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Ни в одном из 5 последних матчей «Брентфорд» не смог сохранить ворота сухими.

«Брентфорд» не проиграл ни в одном домашнем поединке этого сезона. На счету команды 3 победы и 1 ничья.

Возможные стартовые составы

Брентфорд: Келлегер – Хикки, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде – Гендерсон, Ярмолюк – Шаде, Дамсгор, Уаттара – Тьяго

Манчестер Сити: Доннарума – О'Райлли, Гвардиол, Диаш, Нунеш – Родри, Рейндерс – Доку, Фоден, Савиньо – Голланд

Прогноз

Я поставлю на победу «Ман Сити» с коэффициентом 1.63.