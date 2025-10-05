5 октября в 18:30 состоится центральный поединок 7-го тура Английской Премьер-лиги.

«Брентфорд» принимает «Манчестер Сити» на домашней арене «Brentford Community Stadium».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Коуч горожан Пеп Гвардиола настраивает свою команду на победу.

Брентфорд идет на 14-й позиции (7 очков из 18), Ман Сити имеет 10 пунктов из 18 и занимает 8-е место.

Брентфорд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports