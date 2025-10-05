Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брентфорд – Ман Сити – 0:1. Гол Холанда, травма Ярмолюка. Видео гола, обзор
Чемпионат Англии
Брентфорд
05.10.2025 18:30 – FT 0 : 1
Манчестер Сити
Англия
05 октября 2025, 20:47 | Обновлено 05 октября 2025, 20:51
Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 5 октября прошел матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Сити» (0:1).

Украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе пчел.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канал

Уже в самом начале встречи счет был открыт, горожане забили на 9-й минуте. Ман Сити победил благодаря точному удару Эрлинга Холанда.

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк досрочно завершил игру и был заменен на 73-й минуте.

АПЛ. 7-й тур, 5 октября 2025

Брентфорд – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Эрлинг Холанд, 9

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 9 мин

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Йошко Гвардиол.
250 побед в АПЛ. Пеп Гвардиола быстрее всех тренеров достиг этого
Холанд забил уже 21 гол в Лондоне в матчах АПЛ
Травма Ярмолюка. Эти пчелы не кусаются: гол Холанда принес победу Ман Сити
Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Брентфорд - Манчестер Сити видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
