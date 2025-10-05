Брентфорд – Ман Сити – 0:1. Гол Холанда, травма Ярмолюка. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Англии
Вечером 5 октября прошел матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Сити» (0:1).
Украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе пчел.
Уже в самом начале встречи счет был открыт, горожане забили на 9-й минуте. Ман Сити победил благодаря точному удару Эрлинга Холанда.
Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк досрочно завершил игру и был заменен на 73-й минуте.
АПЛ. 7-й тур, 5 октября 2025
Брентфорд – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Эрлинг Холанд, 9
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 9 мин
События матча
