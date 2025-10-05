Вечером 5 октября прошел матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Сити» (0:1).

Украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе пчел.

Уже в самом начале встречи счет был открыт, горожане забили на 9-й минуте. Ман Сити победил благодаря точному удару Эрлинга Холанда.

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк досрочно завершил игру и был заменен на 73-й минуте.

АПЛ. 7-й тур, 5 октября 2025

Брентфорд – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Эрлинг Холанд, 9

Видео голов и обзор матча

