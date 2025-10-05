Мендоса и Твердохлиб делают результат. Кривбасс обыгрывает Кудровку

В воскресенье, 5 октября, состоялся матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кривбасс» и «Кудровка». Встреча прошла в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Отчёт о матче ожидайте в ближайшее время.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Кривбасс» – «Кудровка» – 3:1

Голы: Твердохлиб, 15, Мендоса, 77, 89 – Кемкин, 90+1 (автогол)

Предупреждения: Задерака, 79 – Фримпонг, 45+2, Морозко, 54

«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец – Араухо – Твердохлиб (Каменский, 90), Задерака (Шевченко, 90), Мендоса (Дибанго, 90), Микитышин (Бар Лин, 25) – Парако (Мулик, 71).

«Кудровка»: Лёпка – Мельничук, Шаповал (Мамросенко, 74), Сердюк, Мачелюк – Думанюк, Лосенко (Нагнойный, 70) – Морозко (Пушкарёв, 64), Тотовицкий (Сторчоус, 46), Козак – Фримпонг (Легостаев, 46).

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион «Горняк» (Кривой Рог).

КРИВБАСС – КУДРОВКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА