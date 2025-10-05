Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс - Кудровка. прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Кривбасс
05.10.2025 13:00 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 02:09 |
17
0

Кривбасс - Кудровка. прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Непростой матч между обоими соперниками, которые громко о себе заявили

05 октября 2025, 02:09 |
17
0
Кривбасс - Кудровка. прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Кривбасс

В восьмом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026 в воскресенье, 6 октября, в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и «Кудровка». Обе команды набрали неплохую форму, а теперь выяснят, кто в очной встрече сможет взять 3 очка.

Кривбасс

В прошлом туре, криворожцы впервые в новом розыгрыше УПЛ смогли поделить очки, сыграв вничью с ЛНЗ. Этот результат стал первым для «Кривбасса» под руководством Ван Леувена. И хотя команда не смогла получить три очка, но учитывая, что большую часть игры криворожцам пришлось отбиваться, то результат вполне закономерен.

К тому же, после трех подряд гостевых поединков (против ЛНЗ, «Эпицентра» и «Чернигова в кубке Украины), подопечным Патрика ван Леувена очень важно будет реабилитироваться за прошедшую неудачу дома, ведь последнюю игру в родных стенах «Кривбасс» проиграл «Полесью». Из плюсов выделим, что капитан команды Максим Задерака провел 200 поединков в УПЛ, и достижение лидера команды Егора Твердохлеба, забившего 25-й гол в УПЛ.

Поэтому в матче с «Кудровкой» у криворожского клуба нет права на осечку, если конечно «Кривбасс» хочет продолжить находиться возле еврокубковых мест.

Кудровка

Кудровчане уже привыкают к ритму элитного дивизиона и постепенно начинают ставить новые рекорды в своей истории. Да, команда Василия Баранова в последнем матче не без судьбы везения, но смогла переиграть еще одного новичка УПЛ «Эпицентр», когда по ходу игры она уступала в счете.

Однако единственным минусом в пассиве «Кудровки» является 0 очков, полученных на выезде (во всех трех гостевых поединках команда из Черниговщины потерпела поражение). Поэтому, безусловно, нужно исправлять положение, и держать темп, а для этого нужно брать очки в игре против «Кривбасса», который в этом сезоне переживает настоящую реинкарнацию, и при этом находится в верхней части турнирной таблицы.

Также следует отметить, что в последнем матче Андрей Тотовицкий впервые с сезона 2021/2022 смог отличиться забитым мячом.

Статистика матчей

Между собой команды ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

Непростой матч ожидается, в котором оба коллектива набрали оптимальную форму, и теперь попытаются определить, кому достанутся три очка. «Кудровка», конечно, пытается доказать своему статусному сопернику, что они не случайно попали в УПЛ, но криворожцы сыграли гораздо больше поединков в этом турнире, и знают, насколько злыми нужно быть в ответственный момент. Поэтому мы прогнозируем, что в этом матче победит Кривбасс.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Кемкин, Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец, Араухо, Мендоса, Твердохлеб, Задерака, Ндомбази, Парако

«Кудровка»: Лепка, Мельничук, Шаповал, Сердюк, Мачелюк, Думанюк, Морозко, Сторчоус, Тотовицкий, Козак, Легостаев

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
5 октября 2025 -
13:00
Кудровка
Победа Кривбасса 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила своей красотой. 10/10
Динамо Киев – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Кудровка Патрик ван Леувен Василий Баранов прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Бокс | 04 октября 2025, 04:23 1
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе

Функционер хочет увидеть поединок Дэвид Бенавидес – Джей Опетая

Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Футбол | 04 октября 2025, 06:27 5
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину

Артем Кравец сейчас находится за границей

СТЕПАНЮК: «Если бы я принял приглашение ЛНЗ, моя жизнь закончилась бы»
Футбол | 05.10.2025, 02:06
СТЕПАНЮК: «Если бы я принял приглашение ЛНЗ, моя жизнь закончилась бы»
СТЕПАНЮК: «Если бы я принял приглашение ЛНЗ, моя жизнь закончилась бы»
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Футбол | 04.10.2025, 05:39
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
Футбол | 04.10.2025, 21:36
Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 48
Бокс
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 39
Футбол
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, как победить Усика? Это единственный вариант»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, как победить Усика? Это единственный вариант»
03.10.2025, 03:38
Бокс
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 15
Футбол
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
03.10.2025, 12:00 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем