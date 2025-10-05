В восьмом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026 в воскресенье, 6 октября, в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и «Кудровка». Обе команды набрали неплохую форму, а теперь выяснят, кто в очной встрече сможет взять 3 очка.

Кривбасс

В прошлом туре, криворожцы впервые в новом розыгрыше УПЛ смогли поделить очки, сыграв вничью с ЛНЗ. Этот результат стал первым для «Кривбасса» под руководством Ван Леувена. И хотя команда не смогла получить три очка, но учитывая, что большую часть игры криворожцам пришлось отбиваться, то результат вполне закономерен.

К тому же, после трех подряд гостевых поединков (против ЛНЗ, «Эпицентра» и «Чернигова в кубке Украины), подопечным Патрика ван Леувена очень важно будет реабилитироваться за прошедшую неудачу дома, ведь последнюю игру в родных стенах «Кривбасс» проиграл «Полесью». Из плюсов выделим, что капитан команды Максим Задерака провел 200 поединков в УПЛ, и достижение лидера команды Егора Твердохлеба, забившего 25-й гол в УПЛ.

Поэтому в матче с «Кудровкой» у криворожского клуба нет права на осечку, если конечно «Кривбасс» хочет продолжить находиться возле еврокубковых мест.

Кудровка

Кудровчане уже привыкают к ритму элитного дивизиона и постепенно начинают ставить новые рекорды в своей истории. Да, команда Василия Баранова в последнем матче не без судьбы везения, но смогла переиграть еще одного новичка УПЛ «Эпицентр», когда по ходу игры она уступала в счете.

Однако единственным минусом в пассиве «Кудровки» является 0 очков, полученных на выезде (во всех трех гостевых поединках команда из Черниговщины потерпела поражение). Поэтому, безусловно, нужно исправлять положение, и держать темп, а для этого нужно брать очки в игре против «Кривбасса», который в этом сезоне переживает настоящую реинкарнацию, и при этом находится в верхней части турнирной таблицы.

Также следует отметить, что в последнем матче Андрей Тотовицкий впервые с сезона 2021/2022 смог отличиться забитым мячом.

Статистика матчей

Между собой команды ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

Непростой матч ожидается, в котором оба коллектива набрали оптимальную форму, и теперь попытаются определить, кому достанутся три очка. «Кудровка», конечно, пытается доказать своему статусному сопернику, что они не случайно попали в УПЛ, но криворожцы сыграли гораздо больше поединков в этом турнире, и знают, насколько злыми нужно быть в ответственный момент. Поэтому мы прогнозируем, что в этом матче победит Кривбасс.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Кемкин, Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец, Араухо, Мендоса, Твердохлеб, Задерака, Ндомбази, Парако

«Кудровка»: Лепка, Мельничук, Шаповал, Сердюк, Мачелюк, Думанюк, Морозко, Сторчоус, Тотовицкий, Козак, Легостаев