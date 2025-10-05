Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Кривбасс
05.10.2025 13:00 - : -
Кудровка
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 00:05 | Обновлено 05 октября 2025, 00:06
Кривбасс – Кудровка. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 8-го тура Украинской Премьер-лиги

Кривбасс – Кудровка. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В воскресенье, 5 октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Кудровка». Игра пройдет на стадионе «Горняк» в Кривом Роге и начнется в 13:00 по киевскому времени.

«Кривбасс» после длительного выездного отрезка (три матча подряд в статусе гостей) возвращается домой, где постарается порадовать своих болельщиков. Тем более, последний матч в Кривом Роге был проигран — «Полесью» (0:1). У команды есть отличная возможность сократить отставание от тройки лидеров перед международной паузой в УПЛ. Противостоять криворожанам будет новичок чемпионата — «Кудровка». Команда уверенно держится в середине таблицы и приятно удивляет своей игрой. Это совсем не та позиция, которую ей прочили перед стартом сезона. Однако стоит отметить, что все свои очки «Кудровка» набрала исключительно в домашних матчах, тогда как на выезде пока что терпит только поражения.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Кудровка», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Кривбасс
5 октября 2025 -
13:00
Кудровка
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Кудровка
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
