Премьер-лига
Динамо Киев
05.10.2025 15:30 – FT 1 : 1
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 17:26 | Обновлено 05 октября 2025, 18:16
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925

Команда Бартуловича поздравила тренера с днем ​​рождения хорошим результатом

ФК Динамо

Наверное, наибольший ажиотаж в эти выходные в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги вызвало противостояние в столице на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, где местный одноименный клуб в статусе действующего чемпиона нашей страны принимал харьковский «Металлист 1925». И поскольку команда Младена Бартуловича все-таки начала расставлять акценты на фоне не слишком уверенного начала сезона и продвинулась вплотную к борьбе за лидерские позиции в чемпионской гонке, это действительно можно было считать центральной игрой в этом раунде соревнований.

И напряжение вокруг матча этому полностью соответствовало. Как и то, что происходило непосредственно на поле. «Динамо» сразу начало давить на чужие владения позиционными атаками и довольно быстро создало целый ряд голевых моментов, от чего соперники явно чувствовали себя не слишком уверенно. «Металлисту 1925» оставалось надеяться только на своего вратаря Варакуту и немного на удачу, как было в моменте с ударом Герреро в перекладину на 18 минуте.

Однако голкипер гостей все же не смог справиться абсолютно с каждым ударом оппонентов – на 35 минуте Варакута пропустил под собой дальний удар Волошина с правого фланга, потому что, наверное, не увидел начальную фазу полета мяча, а когда тот вынырнул из-за спины защитников, было уже поздно что-то делать. «Бело-синие» завершили период доминирования в игре логичным забитым мячом.

Далее у «Динамо» было вполне уверенное завершение первого тайма, когда удавалось сдерживать попытки соперников атаковать в ответ и создавать моменты у ворот Варакуты и в дальнейшем. А после перерыва киевляне вообще могли удвоить преимущество сразу и снять все вопросы вокруг определения победителя, если бы Герреро не ошибся во время рандеву с чужим вратарем.

Впрочем, команда Шовковского так и не смогла забить своевременно, а затем, на 58 минуте, передачу Мартынюка с левого фланга в центре штрафной под удар Литвиненко в дальний угол оставил Петер, и начался совсем другой футбол. Для хозяев поля это означало только одно – повторение истории, когда «Динамо» вроде бы и пытается атаковать, но впереди вообще ничего не получается.

И никакая ротация от тренера тому не помогла. Вспоминается только сочный дальний удар с левого фланга от Кабаева в левую перекладину чужих ворот, но на этом все. В своем ударном атакующем отрезке вблизи забитого мяча харьковчане были значительно ближе ко второму голу после перерыва, чем соперники.

После октябрьского международного перерыва киевское «Динамо» будет гостить у луганской «Зари», а харьковский «Металлист 1925» навестит «Кудровку».

Наши оценки:

«Динамо Киев» (замены): Захарченко – 6,0, Кабаев – 6,5, Пихаленок – 6,0, Бражко – б/о, Бленуце – б/о.

«Металлист 1925» (замены): Капинус – 6,0, Мба – 6,5, Когут – б/о, Чурко – б/о, Салюк – б/о.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Динамо» Киев – «Металлист 1925» - 1:1

Голы: Волошин, 35 – Литвиненко, 58

Предупреждения: Шола, 41, Захарченко, 84

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Тиаре, Беловар (Захарченко, 30), Караваев – Шапаренко (Бражко, 76), Михайленко, Буяльский (Пихаленок, 61) – Шола (Кабаев, 60), Герреро (Бленуце, 76), Волошин.

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк (Капинус, 75), Шабанов, Павлюк, Крупский – Литвиненко (Чурко, 90+1), Калюжный, Калитвинцев – Рашица (Когут, 83), Петер (Мба, 75), Антюх (Салюк, 90+2).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ) – 13 (5) : 11 (3)
Угловые – 10 : 5
Оффсайды – 1 : 1

ДИНАМО КИЕВ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

Комментарии 120
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ptolemeus
В них безпрограшна серія, все за..бісь, вони пишаються)) 
Ответить
+15
DK2025
Во втором тайме киевляне перестали бегать, на третий день после КП это было ожидаемо. Можно было все уже решить в первом тайме или в начале второго - но Герреро не Ванат, это уже ощутимо. Если в каждом матче упускать столько моментов и пропускать необязательные голы, о чем можно вообще говорить?! Ну и конечно, пара экспериментальных центрбеков это что то, но так получилось. С заменами СаШО снова все испортил,  по крайней мере снимать Шапу было бессмысленно. Как и выпускать никакущего Бленуце. Думаю, что СаШО Суркис будет держать и "доверять" до последнего. Как обычно. Хотя видно, что главный тренер уже не может мотивировать игроков, да и внутри команды явно конфликт. Ну как будет, так будет. Шахтер рано поздравлять с чемпионство, но при такой игре Динамо кроты явные претенденты на золото уже сейчас.
Ответить
+13
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
ох і калічі. позорища тупо. треба розігнати нафіг пів команди. і Шовковського теж
Ответить
+10
Der Gartenzwerg
Команда в глибокому тухісі. Раніше в єврокубках були нулячі, тепер вже й в УПЛ нікого не можуть обіграти. І що ж робить керівництво клубу для вирішення проблем? Купує Блянуцу! 
Ответить
+8
Viktor Shuper
за весь другий тайм 0 ударів у ствір воріт від Динамо
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
2112
Таке враження що футболістам Динамо все по........ую !!!!!!!!!!!     А Металісту нічія наче перемога !!!!
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
nivavn
40 матчів без поразок, а насправді це як СОРОК ДЕНЬ на поминках...
Ответить
+7
Перець
Сашо дивись як Евертон грає з Крістал Пелес
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
COBA
Без дій не буває змін. Все йде по накатаній. Зараз нічиї одна за одною. далі буде гірше(
Ответить
+6
Денис Брегін
Динамо картонний чемпіон
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
514839
На фото - динамівці радісно вітають одне одного з черговим здобутим очком.
Ответить
+6
RomеоBoss
Знову просрали матч! 
Шахтар чемпіон!
Четверта нічия у ряду!
Ответить
+5
Lucky_Loser
Динамо дно! крім всього іншого банально фізики немає, Шовсковський позорисько, Суркісу ганьба!
Ответить
+5
2112
З такою грою Динамо в УПЛ буде важко.  Прогресу немає. Позажирались !!! Бігать не хочуть !!!!
Ответить
+4
Микола Захарченко
В першому таймі була досить відчутна перевага киян . Коли Буяльському дають простір і не пресингують , він може створювати гольові моменти і феєрети біля штрафного суперників . Якби ще забивали все те , що створювали . В другому таймі кияни хотіли зіграти по рахунку, але помилка вимушено-неочікуваного центру захисту Динамо призвела до голу в їх ворота . Тут би згодився Ярмола , з його вмінням забити і віддати , але схоже він побив горшки з СаШо . Можливо на результат вплинула травма Біловару і нервозність пари захисників , що передалось всій команді .Неприємно вразив Кабаєв втратою форми та обрізками біля своїх воріт , людина мабуть грає без мотивації і йому потрібно шукати іншу команду ...
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
Динамо перетворюється на середняка УПЛ, а Contr - в заднєприводного гнома
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
contr
Зараз Ярмолюк 20 и річний покаже у грі з Ман Сіті  даунам з Динамо як потрібно грати і бігати на полі ☝️
Ответить
+4
TarasTaras94
Знову той самий сценарій, що і часто буває. Перший тайм повністю під контролем, могли забивати навіть більше ніж 1. В другому таймі виходять наче вже гру зробили і пропускають гол. Але що було потім? Що блять за заміни в Шовковського? Міняє з головою найкращих гравців першого тайму та тих від кого вся гостострота Буяльського і Шапаренка коли треба забивати, ще й міняє на опорника
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Весняна Сова
Караваєв вкінці сміється) задоволений мабуть)
Ответить
+3
Ukraine
Як і прогнозував…
ДК вже кільканадцять разів підряд не може обіграти посередні команди УПЛ.
Гарний результат.
Так тримати!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
