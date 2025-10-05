Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925

Наверное, наибольший ажиотаж в эти выходные в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги вызвало противостояние в столице на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, где местный одноименный клуб в статусе действующего чемпиона нашей страны принимал харьковский «Металлист 1925». И поскольку команда Младена Бартуловича все-таки начала расставлять акценты на фоне не слишком уверенного начала сезона и продвинулась вплотную к борьбе за лидерские позиции в чемпионской гонке, это действительно можно было считать центральной игрой в этом раунде соревнований.

И напряжение вокруг матча этому полностью соответствовало. Как и то, что происходило непосредственно на поле. «Динамо» сразу начало давить на чужие владения позиционными атаками и довольно быстро создало целый ряд голевых моментов, от чего соперники явно чувствовали себя не слишком уверенно. «Металлисту 1925» оставалось надеяться только на своего вратаря Варакуту и немного на удачу, как было в моменте с ударом Герреро в перекладину на 18 минуте.

Однако голкипер гостей все же не смог справиться абсолютно с каждым ударом оппонентов – на 35 минуте Варакута пропустил под собой дальний удар Волошина с правого фланга, потому что, наверное, не увидел начальную фазу полета мяча, а когда тот вынырнул из-за спины защитников, было уже поздно что-то делать. «Бело-синие» завершили период доминирования в игре логичным забитым мячом.

Далее у «Динамо» было вполне уверенное завершение первого тайма, когда удавалось сдерживать попытки соперников атаковать в ответ и создавать моменты у ворот Варакуты и в дальнейшем. А после перерыва киевляне вообще могли удвоить преимущество сразу и снять все вопросы вокруг определения победителя, если бы Герреро не ошибся во время рандеву с чужим вратарем.

Впрочем, команда Шовковского так и не смогла забить своевременно, а затем, на 58 минуте, передачу Мартынюка с левого фланга в центре штрафной под удар Литвиненко в дальний угол оставил Петер, и начался совсем другой футбол. Для хозяев поля это означало только одно – повторение истории, когда «Динамо» вроде бы и пытается атаковать, но впереди вообще ничего не получается.

И никакая ротация от тренера тому не помогла. Вспоминается только сочный дальний удар с левого фланга от Кабаева в левую перекладину чужих ворот, но на этом все. В своем ударном атакующем отрезке вблизи забитого мяча харьковчане были значительно ближе ко второму голу после перерыва, чем соперники.

После октябрьского международного перерыва киевское «Динамо» будет гостить у луганской «Зари», а харьковский «Металлист 1925» навестит «Кудровку».

Наши оценки:

«Динамо Киев» (замены): Захарченко – 6,0, Кабаев – 6,5, Пихаленок – 6,0, Бражко – б/о, Бленуце – б/о.

«Металлист 1925» (замены): Капинус – 6,0, Мба – 6,5, Когут – б/о, Чурко – б/о, Салюк – б/о.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Динамо» Киев – «Металлист 1925» - 1:1

Голы: Волошин, 35 – Литвиненко, 58

Предупреждения: Шола, 41, Захарченко, 84

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Тиаре, Беловар (Захарченко, 30), Караваев – Шапаренко (Бражко, 76), Михайленко, Буяльский (Пихаленок, 61) – Шола (Кабаев, 60), Герреро (Бленуце, 76), Волошин.

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк (Капинус, 75), Шабанов, Павлюк, Крупский – Литвиненко (Чурко, 90+1), Калюжный, Калитвинцев – Рашица (Когут, 83), Петер (Мба, 75), Антюх (Салюк, 90+2).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ) – 13 (5) : 11 (3)

Угловые – 10 : 5

Оффсайды – 1 : 1

ДИНАМО КИЕВ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C