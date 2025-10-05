В воскресенье, 5-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве, на поле «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

У команды Александра Шовковского уже сформировалась целая серия из неудачных матчей. Три игры подряд без побед во всех турнирах, и три ничьи подряд, если говорить конкретно о чемпионате. Конкурент в лице «Шахтера» этим уже один раз воспользовался, но среди перечня потенциальных бенефициаров теперь есть и коллектив Младена Бартуловича. Вот и проверим, не был ли хороший матч против тех же «горняков» в исполнении «Металлиста 1925» лишь разовой акцией.

