Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Динамо Киев
05.10.2025 15:30 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 02:44 |
12
0

Динамо Киев – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

05 октября 2025, 02:44 |
12
0
Динамо Киев – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо

В воскресенье, 5-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве, на поле «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

У команды Александра Шовковского уже сформировалась целая серия из неудачных матчей. Три игры подряд без побед во всех турнирах, и три ничьи подряд, если говорить конкретно о чемпионате. Конкурент в лице «Шахтера» этим уже один раз воспользовался, но среди перечня потенциальных бенефициаров теперь есть и коллектив Младена Бартуловича. Вот и проверим, не был ли хороший матч против тех же «горняков» в исполнении «Металлиста 1925» лишь разовой акцией.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
5 октября 2025 -
15:30
Металлист 1925
Обе команды забьют (да) 1.79 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила своей красотой. 10/10
Кривбасс - Кудровка. прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Теннис | 04 октября 2025, 20:35 21
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Футбол | 04 октября 2025, 06:27 5
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину

Артем Кравец сейчас находится за границей

Челси и Арсенал хотели купить вратаря из Украины. Он выбрал другой путь
Футбол | 05.10.2025, 00:59
Челси и Арсенал хотели купить вратаря из Украины. Он выбрал другой путь
Челси и Арсенал хотели купить вратаря из Украины. Он выбрал другой путь
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Футбол | 04.10.2025, 07:39
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Бокс | 04.10.2025, 08:16
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 15
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21 1
Бокс
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем