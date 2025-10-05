Динамо – Металлист 1925 – 1:1. Месяц без побед в УПЛ. Видео голов, обзор
5 октября прошел матч 8-го тура чемпионата Украины
5 октября в 15:30 стартовал центральный поединок восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков.
Местом проведения матча стал «Стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.
Киевляне первыми взяли инициативу в свои руки и ещё в первом тайме вышли вперёд – автором гола стал Назар Волошин.
Однако вторая половина игры расстроила фанатов «бело-синих». Харьковский клуб сравнял счёт в ходе тайма и удержал ничью – 1:1.
Примечательно, что киевский клуб не может одержать победу в УПЛ уже четвертый матч подряд. Последние четыре поединка в национальной лиге «Динамо» сыграло именно вничью.
Украинская Премьер-лига. 8-й тур, 5 октября
«Динамо» Киев – «Металлист 1925» Харьков – 1:1
Голы: Волошин, 36 – Литвиненко, 58
ГОЛ! Волошин, 1:0, 36 мин.
ГОЛ! Литвиненко, 1:1, 58 мин.
События матча
