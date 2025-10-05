Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Металлист 1925 – 1:1. Месяц без побед в УПЛ. Видео голов, обзор
Премьер-лига
Динамо Киев
05.10.2025 15:30 – FT 1 : 1
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 17:28 | Обновлено 05 октября 2025, 17:44
Динамо – Металлист 1925 – 1:1. Месяц без побед в УПЛ. Видео голов, обзор

5 октября прошел матч 8-го тура чемпионата Украины

Динамо – Металлист 1925 – 1:1. Месяц без побед в УПЛ. Видео голов, обзор
ФК Металлист 1925

5 октября в 15:30 стартовал центральный поединок восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков.

Местом проведения матча стал «Стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Киевляне первыми взяли инициативу в свои руки и ещё в первом тайме вышли вперёд – автором гола стал Назар Волошин.

Однако вторая половина игры расстроила фанатов «бело-синих». Харьковский клуб сравнял счёт в ходе тайма и удержал ничью – 1:1.

Примечательно, что киевский клуб не может одержать победу в УПЛ уже четвертый матч подряд. Последние четыре поединка в национальной лиге «Динамо» сыграло именно вничью.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур, 5 октября

«Динамо» Киев – «Металлист 1925» Харьков – 1:1

Голы: Волошин, 36 – Литвиненко, 58

ГОЛ! Волошин, 1:0, 36 мин.

ГОЛ! Литвиненко, 1:1, 58 мин.

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Литвиненко (Металлист 1925), асcист Питер Итодо.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев), асcист Александр Караваев.
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
