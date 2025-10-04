Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Динамо Киев
05.10.2025 15:30 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 23:17 |
240
1

Динамо – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане еще не обыгрывали киевлян

04 октября 2025, 23:17 |
240
1 Comments
Динамо – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 5-го октября, состоится поединок Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и харьковский «Металлист 1925». К очередному туру чемпионата киевляне подошли на втором месте турнирной таблицы, а харьковчане – на третьей позиции.

Динамо

Киевская команда уверенно начала чемпионат, одержав четыре победы. При этом «бело-синие» демонстрировали завидную результативность. Но затем у «Динамо» наступила неудачная полоса: в трех поединках УПЛ подопечные Александра Шовковского теряли очки и во всех этих играх соперники киевлян вырывали ничейный результат на последних минутах. Таким образом, в сентябре «бело-синие» смогли обыграть только «Александрию» в кубковом противостоянии. В середине недели команда Шовковского стартовала в основном раунде Лиги конференций, проиграв одному из фаворитов турнира «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

Немало нареканий вызывает защитная линия киевского клуба. Головной боли тренерскому штабу «Динамо» добавила травма центрбека Попова, который с конца августа находится в лазарете. В матче с «Кристал Пэлас» наставники «Динамо» решили сыграть с тремя центральными защитниками, но эта тактическая схема просуществовала недолго. Из-за болезненного удара по голове Михавко не смог продолжить встречу, и его участие в предстоящем поединке находится под вопросом. Также вряд ли помогут своим партнерам Михайленко и Кабаев.

Матч против харьковчан станет для «Динамо» 500-м домашним в УПЛ. Киевляне удерживают рекордную беспроигрышную серию в УПЛ, которая насчитывает 39 игр (27 побед и 12 ничьих).

Металлист 1925

А вот у харьковчан дела в предыдущих матчах складывались довольно неплохо. Команда Младена Бартуловича идет с пятиматчевой беспроигрышной серией (4 победы и ничья), что является клубным рекордом для «желто-синих». Причем в этих играх «Металлист 1925» пропустил всего два гола. Да и в целом харьковчане в чемпионате наравне с «Шахтером» пропустили наименьшее количество мячей.

В прошлом туре «желто-синие» с минимальным счетом обыграли «Колос». Победу харьковчанам принес результативный удар Дениса Антюха, который ранее поиграл и за киевское «Динамо». Отметим, что Антюх только восстановился после повреждения и забил свой первый гол в составе «Металлиста 1925». В то же время, в лазарете команды находятся Рамик Гаджиев, который получил тяжелую травму и перенес операцию, и Ари Моура. Оба футболиста выбыли из строя на длительный период.

Матч против «Колоса» стал знаковым для полузащитника харьковчан Максима Третьякова, который провел 200-ю игру в украинской карьере. В предстоящем поединке не сыграет полузащитник Матвей Панченко, который в составе сборной Украины U-20 выступает на чемпионате мира.

Статистика встреч

Команды ранее провели пять очных дуэлей, и «Металлист 1925» еще не обыгрывал киевлян. 3 победы одержало «Динамо», а еще 2 встречи завершились вничью. Предыдущий поединок соперники провели в феврале 2024 года, и завершился он победой киевлян со счетом 4:2. Интересно, что в том поединке один из голов в ворота «Динамо» забил бывший игрок «бело-синих» Денис Гармаш. Еще одним результативным ударом отметился Овусу, а у киевлян забивали Кабаев, Ванат (дубль) и Буяльский.

Прогноз на противостояние

Киевляне будут полны решимости прервать неудачную серию и одержать долгожданную победу. Но и «сине-желтые» захотят продолжить беспроигрышное шествие в чемпионате. Статистика предыдущих матчей свидетельствует не в пользу харьковчан, так что они постараются исправить эту ситуацию. В то же время, поддержка домашних трибун станет козырем для «бело-синих». Спрогнозируем, что в этом матче обе команды забьют.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Тиаре, Биловар, Караваев, Бражко, Шапаренко, Пихаленок, Огундана, Волошин, Герреро.

«Металлист 1925»: Варакута, Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский, Литвиненко, Калюжный, Калитвинцев, Рашица, Итодо, Антюх.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
5 октября 2025 -
15:30
Металлист 1925
Обе команды забьют (да) 1.79 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кривбасс – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Александр АНТОНЕНКО: «Трудно это понять. Есть человечность, наверное…»
Олег ШАНДРУК: «Я все же немного в футболе разбираюсь»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Бокс | 04 октября 2025, 08:16 46
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко

Блогер Стерненко – о том, что Василий свободно выезжает из страны

Гвардиола назвал игрока, который будет лучшим в 2026 году
Футбол | 04 октября 2025, 23:57 0
Гвардиола назвал игрока, который будет лучшим в 2026 году
Гвардиола назвал игрока, который будет лучшим в 2026 году

Родри пока не готов на все 100%

Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Футбол | 04.10.2025, 05:39
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Футбол | 04.10.2025, 13:37
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Футбол | 04.10.2025, 19:19
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kharkiv
Відомий експерт Йожеф Сабо висловився щодо центрального матчу 4-го туру УПЛ Динамо - Металіст1925:
«Я взагалі не бачу шансів у динамівців зачепитися хоча б за очко! Зараз харків’яни грають на якомусь божевільному рівні — вся Європа вже знає про цей прославлений харківський характер. Вони як той бульдозер зносять усіх на шляху. Навіть Колос не встояв: а вони громили Шахтар...»
Ответить
0
Популярные новости
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21 1
Бокс
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 14
Футбол
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем