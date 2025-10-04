Динамо Киев

В воскресенье, 5-го октября, состоится поединок Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и харьковский «Металлист 1925». К очередному туру чемпионата киевляне подошли на втором месте турнирной таблицы, а харьковчане – на третьей позиции.

Динамо

Киевская команда уверенно начала чемпионат, одержав четыре победы. При этом «бело-синие» демонстрировали завидную результативность. Но затем у «Динамо» наступила неудачная полоса: в трех поединках УПЛ подопечные Александра Шовковского теряли очки и во всех этих играх соперники киевлян вырывали ничейный результат на последних минутах. Таким образом, в сентябре «бело-синие» смогли обыграть только «Александрию» в кубковом противостоянии. В середине недели команда Шовковского стартовала в основном раунде Лиги конференций, проиграв одному из фаворитов турнира «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

Немало нареканий вызывает защитная линия киевского клуба. Головной боли тренерскому штабу «Динамо» добавила травма центрбека Попова, который с конца августа находится в лазарете. В матче с «Кристал Пэлас» наставники «Динамо» решили сыграть с тремя центральными защитниками, но эта тактическая схема просуществовала недолго. Из-за болезненного удара по голове Михавко не смог продолжить встречу, и его участие в предстоящем поединке находится под вопросом. Также вряд ли помогут своим партнерам Михайленко и Кабаев.

Матч против харьковчан станет для «Динамо» 500-м домашним в УПЛ. Киевляне удерживают рекордную беспроигрышную серию в УПЛ, которая насчитывает 39 игр (27 побед и 12 ничьих).

Металлист 1925

А вот у харьковчан дела в предыдущих матчах складывались довольно неплохо. Команда Младена Бартуловича идет с пятиматчевой беспроигрышной серией (4 победы и ничья), что является клубным рекордом для «желто-синих». Причем в этих играх «Металлист 1925» пропустил всего два гола. Да и в целом харьковчане в чемпионате наравне с «Шахтером» пропустили наименьшее количество мячей.

В прошлом туре «желто-синие» с минимальным счетом обыграли «Колос». Победу харьковчанам принес результативный удар Дениса Антюха, который ранее поиграл и за киевское «Динамо». Отметим, что Антюх только восстановился после повреждения и забил свой первый гол в составе «Металлиста 1925». В то же время, в лазарете команды находятся Рамик Гаджиев, который получил тяжелую травму и перенес операцию, и Ари Моура. Оба футболиста выбыли из строя на длительный период.

Матч против «Колоса» стал знаковым для полузащитника харьковчан Максима Третьякова, который провел 200-ю игру в украинской карьере. В предстоящем поединке не сыграет полузащитник Матвей Панченко, который в составе сборной Украины U-20 выступает на чемпионате мира.

Статистика встреч

Команды ранее провели пять очных дуэлей, и «Металлист 1925» еще не обыгрывал киевлян. 3 победы одержало «Динамо», а еще 2 встречи завершились вничью. Предыдущий поединок соперники провели в феврале 2024 года, и завершился он победой киевлян со счетом 4:2. Интересно, что в том поединке один из голов в ворота «Динамо» забил бывший игрок «бело-синих» Денис Гармаш. Еще одним результативным ударом отметился Овусу, а у киевлян забивали Кабаев, Ванат (дубль) и Буяльский.

Прогноз на противостояние

Киевляне будут полны решимости прервать неудачную серию и одержать долгожданную победу. Но и «сине-желтые» захотят продолжить беспроигрышное шествие в чемпионате. Статистика предыдущих матчей свидетельствует не в пользу харьковчан, так что они постараются исправить эту ситуацию. В то же время, поддержка домашних трибун станет козырем для «бело-синих». Спрогнозируем, что в этом матче обе команды забьют.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Тиаре, Биловар, Караваев, Бражко, Шапаренко, Пихаленок, Огундана, Волошин, Герреро.

«Металлист 1925»: Варакута, Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский, Литвиненко, Калюжный, Калитвинцев, Рашица, Итодо, Антюх.