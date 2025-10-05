Падение чемпиона. Барселона разгромлена в матче Ла Лиги

5 октября каталонская «Барселона» в качестве фаворита приехала в гости к «Севилье» в восьмом туре Ла Лиги.

Местом проведения футбольного противостояния стала арена «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

«Севилья» уже в начале встречи проявила собственное гостеприимство и шокировала гостей забитым мячом. Автором первого гола стал Алексис Санчес, который с пенальти поразил ворота своей бывшей команды.

На второй гол «красно-белых» каталонцы ответили своим взятием ворот, надеясь на камбэк. Однако второй тайм стал настоящим кошмаром для команды Ганс-Дитера Флика.

После перерыва «сине-гранатовые» получили шанс сравнять счет, но Роберт Левандовски не реализовал момент. «Севилья» решила наказать каталонцев за такую расхлябанность, забив еще два мяча и разгромив соперника со счетом 4:1.

В последний раз «Севилья» побеждала каталонцев еще в феврале 2021 года – тогда «красно-белые» выбили соперника из полуфинала Кубка Испании (2:0).

«Барселона» впервые проиграла в этом сезоне Ла Лиги, остался на второй позиции (19 очков). «Севилья» же поднялась на четвертое место (13 баллов).

Ла Лига. 8-й тур, 5 октября

«Севилья» – «Барселона» – 4:1

Голы: Санчес, 13 (пен.), Ромеро, 36, Кармона, 90, Адамс, 90+6 – Рэшфорд, 45+7

