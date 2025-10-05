Падение чемпиона. Барселона разгромлена в матче Ла Лиги
«Севилья» оказалась не по зубам каталонцам – 4:1
5 октября каталонская «Барселона» в качестве фаворита приехала в гости к «Севилье» в восьмом туре Ла Лиги.
Местом проведения футбольного противостояния стала арена «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
«Севилья» уже в начале встречи проявила собственное гостеприимство и шокировала гостей забитым мячом. Автором первого гола стал Алексис Санчес, который с пенальти поразил ворота своей бывшей команды.
На второй гол «красно-белых» каталонцы ответили своим взятием ворот, надеясь на камбэк. Однако второй тайм стал настоящим кошмаром для команды Ганс-Дитера Флика.
После перерыва «сине-гранатовые» получили шанс сравнять счет, но Роберт Левандовски не реализовал момент. «Севилья» решила наказать каталонцев за такую расхлябанность, забив еще два мяча и разгромив соперника со счетом 4:1.
В последний раз «Севилья» побеждала каталонцев еще в феврале 2021 года – тогда «красно-белые» выбили соперника из полуфинала Кубка Испании (2:0).
«Барселона» впервые проиграла в этом сезоне Ла Лиги, остался на второй позиции (19 очков). «Севилья» же поднялась на четвертое место (13 баллов).
Ла Лига. 8-й тур, 5 октября
«Севилья» – «Барселона» – 4:1
Голы: Санчес, 13 (пен.), Ромеро, 36, Кармона, 90, Адамс, 90+6 – Рэшфорд, 45+7
Фотогалерея матча:
