Чемпионат Испании
Севилья
05.10.2025 17:15 – FT 4 : 1
Барселона
Испания
05 октября 2025, 19:23 | Обновлено 05 октября 2025, 19:33
Падение чемпиона. Барселона разгромлена в матче Ла Лиги

«Севилья» оказалась не по зубам каталонцам – 4:1

05 октября 2025, 19:23 | Обновлено 05 октября 2025, 19:33
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября каталонская «Барселона» в качестве фаворита приехала в гости к «Севилье» в восьмом туре Ла Лиги.

Местом проведения футбольного противостояния стала арена «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

«Севилья» уже в начале встречи проявила собственное гостеприимство и шокировала гостей забитым мячом. Автором первого гола стал Алексис Санчес, который с пенальти поразил ворота своей бывшей команды.

На второй гол «красно-белых» каталонцы ответили своим взятием ворот, надеясь на камбэк. Однако второй тайм стал настоящим кошмаром для команды Ганс-Дитера Флика.

После перерыва «сине-гранатовые» получили шанс сравнять счет, но Роберт Левандовски не реализовал момент. «Севилья» решила наказать каталонцев за такую расхлябанность, забив еще два мяча и разгромив соперника со счетом 4:1.

В последний раз «Севилья» побеждала каталонцев еще в феврале 2021 года – тогда «красно-белые» выбили соперника из полуфинала Кубка Испании (2:0).

«Барселона» впервые проиграла в этом сезоне Ла Лиги, остался на второй позиции (19 очков). «Севилья» же поднялась на четвертое место (13 баллов).

Ла Лига. 8-й тур, 5 октября

«Севилья» – «Барселона» – 4:1

Голы: Санчес, 13 (пен.), Ромеро, 36, Кармона, 90, Адамс, 90+6 – Рэшфорд, 45+7

Фотогалерея матча:

Севилья – Барселона – 4:1. Крах каталонцев. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Как Левандовски не реализовал пенальти в матче Севилья – Барселона
ВИДЕО. Именитый чилиец реализовал пенальти в ворота Барсы. Ему 36 лет
Андрей Витренко
GroundUnder
Барселона и Шахтёр забили на двоих 1
пропустили аж 7
копии млин бразилосов))
Ответить
+2
Умник
Свято
Ответить
+2
pol-55
В 1му таймі Севілья мала робити більший *задел* щоб менш нервово грати. Не забитий Левадовським пеналь переломний момент.Флік дограється зі своєю *висотою*всі навчаться як проти них контрити.
Ответить
+1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Хоть как то компенсирует неудачу Шахты
Ответить
0
Play Games
Ця Барселона хотіла обіграти ПСЖ? Ходили як зпутані. Як зомбі. Заїб…ли ці договірні матчі !левандовський з пен не може в ворота попасти! Чесний пускає 4! Що за 😤 🤦‍♀️ 
Ответить
0
SHN
При Флике в 3 мяча первый раз проиграли.
Ответить
0
donPedro
Суперматч
Ответить
0
