5 октября на Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором Севилья встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Севилья

Команда показывает пример очень неприятного регресса. Ведь она не так давно подтверждала статус царицы Лиги Европы, и стабильно заканчивала четвертой на внутренней арене, сразу за тройкой вечных грандов. Но потом резко сдала, и уже не первый год сугубо боролась за выживание. Весной от вылета в Сегунду отделило буквально одно очко: с 41-м заняли пограничную семнадцатую позицию, а Леганес потерял прописку с 40.

Сейчас, с новым наставником, Алмейдой, футболисты пытаются переместиться в нишу хотя бы середняков Ла Лиги. Стартовал Матиас как тренер в Испании с пары поражений, но потом его новые подопечные смотрелись все лучше. Сейчас у них в активе уже три победы, в том числе над Райо Вальекано в Мадриде в воскресенье, и десять очков.

Барселона

Клуб при Флике снова начал не на словах, а на деле, и игрой, и результатами, быть грандом. Прошлый сезон, первый для Ханси в Каталонии, принес все возможные внутренние, испанские футбольные трофеи. Но с болезненным но: в Лиге чемпионов Ямаль и компания были остановлены в плей-офф Интером!

Сейчас, конечно же, при все тех же финансовых ограничениях хочется и на своей арене остаться №1, и в еврокубке тоже взять титул. В Примере была осечка, в виде ничьей с Райо Вальекано, но в прошлом туре Реал и вовсе проиграл в дерби Атлетико и получилось вернуться на первое место. Впрочем, сразу после этого последовала неудача уже в Лиге чемпионов: довольно принципиальному сопернику, ПСЖ, уступили дома 1-2. Хотя, конечно, остается вопрос, как бы там сложилось, не заблокируй Забарный удар уже в пустые ворота.

Статистика личных встреч

Каталонцы выиграли девять из десяти последних матчей при одной ничьей. В том числе у них семь побед кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Они должны реабилитироваться за осечку с французами - ставим на победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,74).