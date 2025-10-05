Севилья – Барселона – 4:1. Крах каталонцев. Видео голов и обзор матча
5 октября прошел матч 8-го тура Ла Лиги
5 октября в 17:15 стартовал матч восьмого тура испанской Ла Лиги между клубами «Севилья» и «Барселона».
Команды встретились на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» в городе Севилья.
«Барселона» впервые в этом сезоне Ла Лиги уступила сопернику, да ещё и с разгромным счетом – 1:4.
Хозяева поля изначально шокировали соперника, забив быстрый мяч. Лишь после второго пропущенного мяча подопечные Флика ответили голом.
Каталонцы имели шанс побороться за победу, однако при минимальном отставании нападающий Роберт Левандовски не реализовал удар с пенальти.
Ла Лига. 8-й тур, 5 октября
«Севилья» – «Барселона» – 4:1
Голы: Санчес, 13 (пен.), Ромеро, 36, Кармона, 90, Адамс, 90+6 – Рэшфорд, 45+7
ГОЛ! Санчес, 1:0, 13 мин.
ГОЛ! Ромеро, 2:0, 36 мин.
ГОЛ! Рэшфорд, 2:1, 45+7 мин.
ГОЛ! Кармона, 3:1, 90 мин.
ГОЛ! Адамс, 4:1, 90+6 мин.
События матча
