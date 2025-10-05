Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Севилья – Барселона – 4:1. Крах каталонцев. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Севилья
05.10.2025 17:15 – FT 4 : 1
Барселона
Испания
05 октября 2025, 19:40 | Обновлено 05 октября 2025, 19:50
5 октября прошел матч 8-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября в 17:15 стартовал матч восьмого тура испанской Ла Лиги между клубами «Севилья» и «Барселона».

Команды встретились на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» в городе Севилья.

«Барселона» впервые в этом сезоне Ла Лиги уступила сопернику, да ещё и с разгромным счетом – 1:4.

Хозяева поля изначально шокировали соперника, забив быстрый мяч. Лишь после второго пропущенного мяча подопечные Флика ответили голом.

Каталонцы имели шанс побороться за победу, однако при минимальном отставании нападающий Роберт Левандовски не реализовал удар с пенальти.

Ла Лига. 8-й тур, 5 октября

«Севилья» – «Барселона» – 4:1

Голы: Санчес, 13 (пен.), Ромеро, 36, Кармона, 90, Адамс, 90+6 – Рэшфорд, 45+7

ГОЛ! Санчес, 1:0, 13 мин.

ГОЛ! Ромеро, 2:0, 36 мин.

ГОЛ! Рэшфорд, 2:1, 45+7 мин.

ГОЛ! Кармона, 3:1, 90 мин.

ГОЛ! Адамс, 4:1, 90+6 мин.

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Акор Адамс (Севилья), асcист Чидера Эджук.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхель Кармона (Севилья), асcист Люсьен Агуме.
45’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Барселона), асcист Педри.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья), асcист Рубен Варгас.
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Санчес (Севилья).
По теме:
ВИДЕО. Туран в шоке. Рябов сделал счет 3:0 в пользу ЛНЗ в матче с Шахтером
ВИДЕО. На радость Динамо. Сенсация во Львове: ЛНЗ забил второй гол Шахтеру
Брентфорд – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
