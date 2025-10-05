5 октября в рамках восьмого тура испанской Ла Лиги состоится матч между клубами «Севилья» и «Барселона».

Местом проведения поединка станет арена «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Последняя встреча между командами, которая прошла 9 февраля 2025 года, завершилась уверенной победой «Барселоны» – каталонцы обыграли соперника в гостях со счетом 4:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция