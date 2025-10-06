Драконы против орлов. Бенфика с Трубиным и Судаковым сыграла вничью с Порту
Матч восьмого тура чемпионата Португалии завершился со счетом 0:0
Лиссабонская Бенфика сыграла вничью с командой Порту в матче восьмого тура чемпионата Португалии 2025/26.
Коллективы провели поединок на стадионе Драгау. Встречу обслуживал португальский рефери Мигель Бертоло Ногейра.
В составе орлов всю игру провел украинский голкипер Анатолий Трубин, который сумел сохранить ворота сухими. Еще один представитель Украины Георгий Судаков был заменен на 90-й минуте на Томаса Араужо.
Бенфика провела пятое противостояние под руководством Жозе Моуриньо: две победы, две ничьи и одно поражение. Бенфика стала первой командой, которая сумела отобрать очки у порту в новом сезоне национального первенства – предыдущие семь матчей драконы выиграли.
Порту сохранил первое место в таблице чемпионата Португалии с 22 очками. Бенфика идет третьей с 18 пунктами. На второй позиции располагается Спортинг с 19 баллами.
Чемпионат Португалии 2025/26. 8-й тур, 5 октября
Порту – Бенфика – 0:0
Порту: Диогу Кошта, Франсишку Моура, Ян Беднарек, Якуб Кивиор, Алберту Кошта, Пепе Акино (Вильям Гомес, 63), Виктор Фрохольдт, Габриэль Вейга (Пабло Паулино Росарио, 63), Алан Варела (Родригу Мора, 90), Борха Сайнс, Самуэль Омородион (Дениз Гюль, 75)
Бенфика: Анатолий Трубин, Антониу Силва, Самуэль Даль (Жоау Регу, 90), Николас Отаменди, Энцо Барренечеа, Ричард Риос, Амар Дедич, Георгий Судаков (Томаш Араужу, 90), Доди Лукебакио (Леандро Баррейро Мартинс, 80), Фредрик Эурснес, Вангелис Павлидис
Предупреждения: Ян Беднарек (48), Пепе Акино (62), Алан Варела (77), Пабло Паулино Росарио (80), Франсишку Моура (90), Борха Сайнс (90) – Ричард Риос (45), Амар Дедич (90)
Таблица чемпионата Португалии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|8
|7
|1
|0
|19 - 1
|27.10.25 22:15 Морейренсе - Порту05.10.25 Порту 0:0 Бенфика29.09.25 Арока 0:4 Порту19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту13.09.25 Порту 1:0 Насьонал30.08.25 Спортинг Лиссабон 1:2 Порту
|22
|2
|Спортинг Лиссабон
|8
|6
|1
|1
|20 - 5
|26.10.25 20:00 Тондела - Спортинг Лиссабон05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе13.09.25 Фамаликау 1:2 Спортинг Лиссабон30.08.25 Спортинг Лиссабон 1:2 Порту
|19
|3
|Бенфика
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|25.10.25 22:30 Бенфика - Арока05.10.25 Порту 0:0 Бенфика26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве20.09.25 Вилафранкенсе 0:3 Бенфика12.09.25 Бенфика 1:1 Санта Клара
|18
|4
|Жил Висенте
|8
|5
|1
|2
|10 - 4
|24.10.25 22:15 Алверка - Жил Висенте04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил14.09.25 Брага 0:1 Жил Висенте29.08.25 Жил Висенте 2:0 Морейренсе
|16
|5
|Морейренсе
|8
|5
|0
|3
|12 - 11
|27.10.25 22:15 Морейренсе - Порту04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе13.09.25 Морейренсе 3:1 Риу Аве29.08.25 Жил Висенте 2:0 Морейренсе
|15
|6
|Фамаликау
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|26.10.25 17:30 Фамаликау - Витория Гимараеш05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау13.09.25 Фамаликау 1:2 Спортинг Лиссабон30.08.25 Вилафранкенсе 0:1 Фамаликау
|13
|7
|Витория Гимараеш
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|26.10.25 17:30 Фамаликау - Витория Гимараеш04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага14.09.25 Эштрела Амадора 0:2 Витория Гимараеш30.08.25 Витория Гимараеш 1:1 Арока
|11
|8
|Брага
|8
|2
|4
|2
|12 - 8
|26.10.25 22:30 Брага - Каза Пия05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага14.09.25 Брага 0:1 Жил Висенте31.08.25 Риу Аве 2:2 Брага
|10
|9
|Алверка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|24.10.25 22:15 Алверка - Жил Висенте04.10.25 Вилафранкенсе 1:3 Алверка28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка12.09.25 Алверка 1:0 Тондела31.08.25 Алверка 1:2 Бенфика
|10
|10
|Насьонал
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|26.10.25 17:30 Эшторил - Насьонал04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Насьонал 1:2 Арока13.09.25 Порту 1:0 Насьонал30.08.25 Каза Пия 0:2 Насьонал
|10
|11
|Арока
|8
|2
|3
|3
|10 - 19
|25.10.25 22:30 Бенфика - Арока05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау29.09.25 Арока 0:4 Порту20.09.25 Насьонал 1:2 Арока14.09.25 Арока 0:2 Каза Пия30.08.25 Витория Гимараеш 1:1 Арока
|9
|12
|Риу Аве
|8
|1
|5
|2
|11 - 13
|25.10.25 22:30 Эштрела Амадора - Риу Аве05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту13.09.25 Морейренсе 3:1 Риу Аве
|8
|13
|Санта Клара
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|25.10.25 20:00 Санта Клара - Вилафранкенсе04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка12.09.25 Бенфика 1:1 Санта Клара06.09.25 Эшторил 0:1 Санта Клара
|8
|14
|Каза Пия
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|26.10.25 22:30 Брага - Каза Пия03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау14.09.25 Арока 0:2 Каза Пия30.08.25 Каза Пия 0:2 Насьонал
|8
|15
|Эштрела Амадора
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|25.10.25 22:30 Эштрела Амадора - Риу Аве04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 Вилафранкенсе21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора14.09.25 Эштрела Амадора 0:2 Витория Гимараеш31.08.25 Санта Клара 0:0 Эштрела Амадора
|7
|16
|Эшторил
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|26.10.25 17:30 Эшторил - Насьонал03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил13.09.25 Эшторил 3:1 Вилафранкенсе06.09.25 Эшторил 0:1 Санта Клара
|6
|17
|Тондела
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|26.10.25 20:00 Тондела - Спортинг Лиссабон05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора12.09.25 Алверка 1:0 Тондела31.08.25 Тондела 2:2 Эшторил
|5
|18
|Вилафранкенсе
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|25.10.25 20:00 Санта Клара - Вилафранкенсе04.10.25 Вилафранкенсе 1:3 Алверка27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 Вилафранкенсе20.09.25 Вилафранкенсе 0:3 Бенфика13.09.25 Эшторил 3:1 Вилафранкенсе30.08.25 Вилафранкенсе 0:1 Фамаликау
|1
