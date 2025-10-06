Порту – Бенфика – 0:0. Трубин и Судаков сыграли на Драгау. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча восьмого тура чемпионата Португалии
5 октября состоялся матч восьмого тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Порту и Бенфика.
Коллективы сыграли на стадионе Драгау. Встреча завершилась со счетом 0:0.
В стартовом составе орлов с первых минут вышли украинцы Анатолий Трубин (весь поединок) и Георгий Судаков (заменен на 90-й минуте).
Чемпионат Португалии 2025/26. 8-й тур, 5 октября
Порту – Бенфика – 0:0
