Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Порту – Бенфика – 0:0. Трубин и Судаков сыграли на Драгау. Видеообзор матча
Чемпионат Португалии
Порту
05.10.2025 23:15 – FT 0 : 0
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
06 октября 2025, 01:25 | Обновлено 06 октября 2025, 01:26
Порту – Бенфика – 0:0. Трубин и Судаков сыграли на Драгау. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча восьмого тура чемпионата Португалии

Порту – Бенфика – 0:0. Трубин и Судаков сыграли на Драгау. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября состоялся матч восьмого тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Порту и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Драгау. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе орлов с первых минут вышли украинцы Анатолий Трубин (весь поединок) и Георгий Судаков (заменен на 90-й минуте).

Чемпионат Португалии 2025/26. 8-й тур, 5 октября

Порту – Бенфика – 0:0

Видеообзор ожидается...

Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Драконы против орлов. Бенфика с Трубиным и Судаковым сыграла вничью с Порту
ВИДЕО. Продавил защитника. Тайсон забил за ПАОК гол в ворота Олимпиакоса
Лилль – ПСЖ – 1:1. Супергол Мендеша и ответ Мбаппе. Видео голов и обзор
Порту Бенфика Порту - Бенфика видео голов и обзор чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Популярные новости
