5 октября состоялся матч восьмого тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Порту и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Драгау. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе орлов с первых минут вышли украинцы Анатолий Трубин (весь поединок) и Георгий Судаков (заменен на 90-й минуте).

Чемпионат Португалии 2025/26. 8-й тур, 5 октября

Порту – Бенфика – 0:0

Видеообзор ожидается...

Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция