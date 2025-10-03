Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Португалии
Порту
05.10.2025 23:15 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
03 октября 2025, 21:51 | Обновлено 03 октября 2025, 21:52
Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите центральный матч португальского чемпионата 5 октября в 23:15

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В воскресенье, 5 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Порту» и «Бенфика».

Игра пройдет в Порту на стадионе «Драгау».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 23:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Порту – Бенфика
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Португальский журналист: «Судаков будет ключевым игроком в этой Бенфике»
Экс-игрок Шахтера: «Потеря Судакова и Кевина заметна только в еврокубках»
Порту победил во всех девяти стартовых матчах сезона
Бенфика чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин Порту Порту - Бенфика Георгий Судаков
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
