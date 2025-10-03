В воскресенье, 5 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Порту» и «Бенфика».

Игра пройдет в Порту на стадионе «Драгау».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 23:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция