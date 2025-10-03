Португалия03 октября 2025, 21:51 | Обновлено 03 октября 2025, 21:52
Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите центральный матч португальского чемпионата 5 октября в 23:15
В воскресенье, 5 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Порту» и «Бенфика».
Игра пройдет в Порту на стадионе «Драгау».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 23:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Порту – БенфикаСмотреть трансляцию
