Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Порту
05.10.2025 23:15 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
05 октября 2025, 15:01 |
141
1

Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 5 октября и начнется в 23:15 по Киеву

05 октября 2025, 15:01 |
141
1 Comments
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября на Драгау пройдет матч 1-го тура Примейры Португалии, в котором Порту встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 23:15 по киевскому времени.

Порту

Команда остается одним из главных национальных футбольных грандов, но уже не один год заканчивала за спиной парочки из Лиссабона. Этим не довольны, и на волне неудач в 2024-м году президентские выборы в проекте выиграл Виллаш-Боаш. Но, начав прошлый сезон с победы в Суперкубке, потом в итоге снова закончили уже привычно, на третьем месте в Примейре.

Сейчас ставка сделана на Фариоли. И начинает тот очень оптимистично. Удерживается стопроцентная статистика - только победы. В Лиге Европы обыграли Ред Булл Зальцбург и, в этот четверг, Црвену Звезду. А в Примейре уже семь успешных туров, среди которых и 2:1 на поле Спортинга. Теперь хочется перед паузой на игры сборных добиться успеха и в поединке с другим основным конкурентом.

Бенфика

Клуб тоже в прошлом сезоне, к сожалению для своих болельщиков и руководства, топтался на месте. Он проиграл Спортингу и гонку за первое место, и кубковый финал. Но после каникул все вроде бы отлично начиналось. Португальцы в квалификации Лиги чемпионов выбили Ниццу и Фенербахче, а на внутренней арене добыли Суперкубок с победным дерби Лиссабона и начали Примейру без осечек.

Но после паузы на игры сборных последовательно, ведя в счете, команда ограничилась ничьей против Санта-Клары и безвольно уступила Карабаху в Лиге чемпионов - и тренера мгновенно сменили, вернув на родину Моуринью. Жозе начал с победы при голе Судакова. Георгий забил и Риу Аве, но там ограничились ничьей. А после 2:1 с Жил Висенте довольно ожидаемо португальцы уступили в Лондоне Челси - Трубин пропустил после неожиданного автогола.

Статистика личных встреч

Лиссабонский клуб выиграл четыре из пяти последних очных матчей с вечным конкурентом при единственном поражении на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех хозяев, что явно стабильнее сейчас. Ставим на их победу (коэффициент - 2,05).

Прогноз Sport.ua
Порту
5 октября 2025 -
23:15
Бенфика
Победа Порту 2.05 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сельта – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Порту Бенфика Порту - Бенфика чемпионат Португалии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Георгий Судаков Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Футбол | 04 октября 2025, 19:19 20
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию

Каталонцы оформили минимальную победу со счетом 2:1

Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Футбол | 04 октября 2025, 23:27 4
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины

Владислав Кабаев восстановился после травмы

Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Бокс | 04.10.2025, 16:25
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
ФОТО. Фанаты Порту шокировали Судакова перед матчем против Бенфики
Футбол | 05.10.2025, 14:24
ФОТО. Фанаты Порту шокировали Судакова перед матчем против Бенфики
ФОТО. Фанаты Порту шокировали Судакова перед матчем против Бенфики
Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»
Футбол | 05.10.2025, 08:07
Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»
Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lucky_Loser
дракони переможуть
Ответить
0
Популярные новости
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
04.10.2025, 07:39 11
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 17
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем