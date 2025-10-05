5 октября на Драгау пройдет матч 1-го тура Примейры Португалии, в котором Порту встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 23:15 по киевскому времени.

Порту

Команда остается одним из главных национальных футбольных грандов, но уже не один год заканчивала за спиной парочки из Лиссабона. Этим не довольны, и на волне неудач в 2024-м году президентские выборы в проекте выиграл Виллаш-Боаш. Но, начав прошлый сезон с победы в Суперкубке, потом в итоге снова закончили уже привычно, на третьем месте в Примейре.

Сейчас ставка сделана на Фариоли. И начинает тот очень оптимистично. Удерживается стопроцентная статистика - только победы. В Лиге Европы обыграли Ред Булл Зальцбург и, в этот четверг, Црвену Звезду. А в Примейре уже семь успешных туров, среди которых и 2:1 на поле Спортинга. Теперь хочется перед паузой на игры сборных добиться успеха и в поединке с другим основным конкурентом.

Бенфика

Клуб тоже в прошлом сезоне, к сожалению для своих болельщиков и руководства, топтался на месте. Он проиграл Спортингу и гонку за первое место, и кубковый финал. Но после каникул все вроде бы отлично начиналось. Португальцы в квалификации Лиги чемпионов выбили Ниццу и Фенербахче, а на внутренней арене добыли Суперкубок с победным дерби Лиссабона и начали Примейру без осечек.

Но после паузы на игры сборных последовательно, ведя в счете, команда ограничилась ничьей против Санта-Клары и безвольно уступила Карабаху в Лиге чемпионов - и тренера мгновенно сменили, вернув на родину Моуринью. Жозе начал с победы при голе Судакова. Георгий забил и Риу Аве, но там ограничились ничьей. А после 2:1 с Жил Висенте довольно ожидаемо португальцы уступили в Лондоне Челси - Трубин пропустил после неожиданного автогола.

Статистика личных встреч

Лиссабонский клуб выиграл четыре из пяти последних очных матчей с вечным конкурентом при единственном поражении на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех хозяев, что явно стабильнее сейчас. Ставим на их победу (коэффициент - 2,05).