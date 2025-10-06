Жозе МОУРИНЬО: «Если бы на воротах вместо Трубина стоял я... »

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью проанализировал матч с «Порту» в восьмом туре чемпионата Португалии, который завершился без забитых мячей – 0:0.

– Как вы оцените эту игру?

– Одна команда приехала сюда, выигрывая все подряд, показывая хорошую игру и прекрасное взаимопонимание со своими болельщиками, без какого-либо давления, ведь в любом случае она оставалась бы лидером. С другой стороны – команда, которая переживает не лучший момент, имеет насыщенный график: на этой неделе мы играли в Лиге чемпионов, в то время как Франческо мог полностью поменять состав в Лиге Европы, плюс – давление очкового отставания. Было крайне важно попытаться выиграть, но не менее важно – не проиграть. Они проявили к нам уважение и не рисковали, а мы, почувствовав, что свежие игроки – Мора, Вильям, Гул – приносят динаміку, а у нас накопилась усталость, решили действовать аккуратно, чтобы не уступить.

«Бенфика» всегда играет на победу, но «Бенфика» играет, чтобы выиграть чемпионат. А иногда, чтобы выиграть чемпионат, нужно сыграть на одно очко. Сегодня был именно такой день: хотели победить, но знали, что нельзя проигрывать. Игроки проявили фантастическую дисциплину, концентрацию, эмоциональную устойчивость – мы даже не получили ни одной желтой карточки. Сыграли умно. Это был хороший матч, хоть и без голов. Никто не виноват, но ответственность лежит и на «Бенфике», и на «Порту».

– Можно ли сказать, что «Бенфика» не просто выстояла, а сделала шаг к более позитивным эмоциям?

– Команда растет на разных уровнях. За четыре дня мы сыграли с «Челси» и с «Порту» на выезде. Один – чемпион мира, другой – безоговорочный лидер лиги. Обе команды быстрые, интенсивные, а у нас другой профиль. Мне было интересно «разгадать» «Порту» как соперника: это отличная команда с хорошим тренером и выстроенными связями. Они, кажется, использовали каждую минуту с начала предсезонки, чтобы стать лучше во всем. Сейчас они на пике своего потенциала. Мы – нет, нам еще есть над чем работать.

Уйти отсюда, отставая всего на четыре очка от «Порту» и на одно от «Спортинга», имея впереди два домашних матча против них – это хорошая позиция. Игроки заслуживали большего, но уверяю: в раздевалке никто не празднует, никто не сверхсчастлив. Они скорее довольны тем, как сыграли, чем самим результатом. Здесь мы не празднуем ничьи – только в еврокубках, если они что-то значат.

– Нейтрализовав «Порту», вы не нейтрализовали собственную команду?

– Нет, думаю, «Бенфика» осталась собой. У «Порту» есть футболисты с огромной скоростью, умеющие атаковать пространство – у нас таких нет. Поэтому нам нужно было искать другие способы создавать опасность и не позволять игре раскрываться.Сейчас команда немного страдает от нехватки уверенности – у трех, четырех, пяти игроков кризис самооценки. Одно дело – требовать концентрации в тактическом плане, другое – вдохновения. Я сказал ребятам: «На скамейке я чувствовал то же, что и вы на поле – мы хотим выиграть, но не можем проиграть».

В такой ситуации, под таким давлением, нелегко принимать правильные решения. «Порту» не имел этого давления – и все равно не рисковал. Они делали замены «позиция на позицию» и могли увеличить отрыв с +4 до +7, а мы рисковали упасть с -4 до -7. Это серьезное эмоциональное бремя.

Как тренер, я сделал свою работу – это был, если не ошибаюсь, мой 1200-й официальный матч. И даже с таким опытом, когда думаешь, что можешь проиграть и уйти домой с минус семью очками, это влияет. Мы не могли себе позволить такое. Это не тот результат, который мы хотели, но приемлемая ситуация. Жаль только, что теперь две недели не увижу игроков. А потом в Кубке нам достался не какой-нибудь «Синтренсе» или «Атлетику», а «Шавеш» – последний «подарок» перед поездкой в Ньюкасл.

– Когда вас назначали, вы сказали, что игроки должны кусаться. Сегодня не тот матч?

– Нет, сегодня нужно было играть позиционно. Можно защищаться персонально или зонально. Персонально – больше рисков: фолы, карточки. Зонально – можно сдерживать соперника компактно. Мы смогли вдвоем – Павлидисом и Судаковым – нейтрализовать троих и полностью контролировали игру позиционно. Я хорошо знаю обоих центральных защитников «Порту»: один играл в Италии, когда я тренировал там, другой – в Англии. Знаю их сильные стороны и ограничения.

Энцо и Риос провели отличный матч, сдержав Фрогольта, которого сегодня вообще не было видно – благодаря нам. То же самое с Габри. У них не было ни одного момента в нашей штрафной. Да, у Родриго был шанс, но даже если бы на воротах вместо Трубина стоял я, результат был бы тем же – Трубин не коснулся мяча. Команда сыграла очень хорошо.

– Как вы себя чувствовали как тренер «Бенфики» на стадионе, где были счастливы раньше?

– История не меняется. Моя благодарность «Порту» остаётся. Это был абсолютно спокойный матч: я был сосредоточен на своей работе, помогал своей команде. Уже играл здесь с «Челси», поэтому не могу сказать, что испытывал какие-то особые чувства.

То, что сказал президент Андре Виллаш-Боаш перед матчем – абсолютно нормально. Как меня должны были принимать? Как тренера «Бенфики». После игры мы встретились в коридоре, обнялись – жизнь продолжается.

– Думаете, болельщики понимают вашу позицию: что иногда нужно быть прагматиком и дать время, чтобы построить команду?

– Когда поднимаешься на проспект Маркиза де Помбала, ничего не вспоминаешь – и именно это наша цель. Не отрицаю, что при других условиях, без минус четырех очков, мы бы сыграли иначе.

Мы говорили в перерыве: если «Порту» раскроется – воспользуемся шансом. Но они не раскрылись. И не только Моуринью был прагматиком – Франческо тоже. Он, наверное, тоже скажет: «Могли уйти с +7, ушли с +4 – остались лидерами».