Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Если бы на воротах вместо Трубина стоял я... »
Чемпионат Португалии
Порту
05.10.2025 23:15 – FT 0 : 0
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
06 октября 2025, 12:14 | Обновлено 06 октября 2025, 12:23
910
1

Жозе МОУРИНЬО: «Если бы на воротах вместо Трубина стоял я... »

Главный тренер «Бенфики» прокомментировал матч с «Порту»

06 октября 2025, 12:14 | Обновлено 06 октября 2025, 12:23
910
1 Comments
Жозе МОУРИНЬО: «Если бы на воротах вместо Трубина стоял я... »
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Муориньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью проанализировал матч с «Порту» в восьмом туре чемпионата Португалии, который завершился без забитых мячей – 0:0.

– Как вы оцените эту игру?

– Одна команда приехала сюда, выигрывая все подряд, показывая хорошую игру и прекрасное взаимопонимание со своими болельщиками, без какого-либо давления, ведь в любом случае она оставалась бы лидером. С другой стороны – команда, которая переживает не лучший момент, имеет насыщенный график: на этой неделе мы играли в Лиге чемпионов, в то время как Франческо мог полностью поменять состав в Лиге Европы, плюс – давление очкового отставания. Было крайне важно попытаться выиграть, но не менее важно – не проиграть. Они проявили к нам уважение и не рисковали, а мы, почувствовав, что свежие игроки – Мора, Вильям, Гул – приносят динаміку, а у нас накопилась усталость, решили действовать аккуратно, чтобы не уступить.

«Бенфика» всегда играет на победу, но «Бенфика» играет, чтобы выиграть чемпионат. А иногда, чтобы выиграть чемпионат, нужно сыграть на одно очко. Сегодня был именно такой день: хотели победить, но знали, что нельзя проигрывать. Игроки проявили фантастическую дисциплину, концентрацию, эмоциональную устойчивость – мы даже не получили ни одной желтой карточки. Сыграли умно. Это был хороший матч, хоть и без голов. Никто не виноват, но ответственность лежит и на «Бенфике», и на «Порту».

– Можно ли сказать, что «Бенфика» не просто выстояла, а сделала шаг к более позитивным эмоциям?

– Команда растет на разных уровнях. За четыре дня мы сыграли с «Челси» и с «Порту» на выезде. Один – чемпион мира, другой – безоговорочный лидер лиги. Обе команды быстрые, интенсивные, а у нас другой профиль. Мне было интересно «разгадать» «Порту» как соперника: это отличная команда с хорошим тренером и выстроенными связями. Они, кажется, использовали каждую минуту с начала предсезонки, чтобы стать лучше во всем. Сейчас они на пике своего потенциала. Мы – нет, нам еще есть над чем работать.

Уйти отсюда, отставая всего на четыре очка от «Порту» и на одно от «Спортинга», имея впереди два домашних матча против них – это хорошая позиция. Игроки заслуживали большего, но уверяю: в раздевалке никто не празднует, никто не сверхсчастлив. Они скорее довольны тем, как сыграли, чем самим результатом. Здесь мы не празднуем ничьи – только в еврокубках, если они что-то значат.

– Нейтрализовав «Порту», вы не нейтрализовали собственную команду?

– Нет, думаю, «Бенфика» осталась собой. У «Порту» есть футболисты с огромной скоростью, умеющие атаковать пространство – у нас таких нет. Поэтому нам нужно было искать другие способы создавать опасность и не позволять игре раскрываться.Сейчас команда немного страдает от нехватки уверенности – у трех, четырех, пяти игроков кризис самооценки. Одно дело – требовать концентрации в тактическом плане, другое – вдохновения. Я сказал ребятам: «На скамейке я чувствовал то же, что и вы на поле – мы хотим выиграть, но не можем проиграть».

В такой ситуации, под таким давлением, нелегко принимать правильные решения. «Порту» не имел этого давления – и все равно не рисковал. Они делали замены «позиция на позицию» и могли увеличить отрыв с +4 до +7, а мы рисковали упасть с -4 до -7. Это серьезное эмоциональное бремя.

Как тренер, я сделал свою работу – это был, если не ошибаюсь, мой 1200-й официальный матч. И даже с таким опытом, когда думаешь, что можешь проиграть и уйти домой с минус семью очками, это влияет. Мы не могли себе позволить такое. Это не тот результат, который мы хотели, но приемлемая ситуация. Жаль только, что теперь две недели не увижу игроков. А потом в Кубке нам достался не какой-нибудь «Синтренсе» или «Атлетику», а «Шавеш» – последний «подарок» перед поездкой в Ньюкасл.

– Когда вас назначали, вы сказали, что игроки должны кусаться. Сегодня не тот матч?

– Нет, сегодня нужно было играть позиционно. Можно защищаться персонально или зонально. Персонально – больше рисков: фолы, карточки. Зонально – можно сдерживать соперника компактно. Мы смогли вдвоем – Павлидисом и Судаковым – нейтрализовать троих и полностью контролировали игру позиционно. Я хорошо знаю обоих центральных защитников «Порту»: один играл в Италии, когда я тренировал там, другой – в Англии. Знаю их сильные стороны и ограничения.

Энцо и Риос провели отличный матч, сдержав Фрогольта, которого сегодня вообще не было видно – благодаря нам. То же самое с Габри. У них не было ни одного момента в нашей штрафной. Да, у Родриго был шанс, но даже если бы на воротах вместо Трубина стоял я, результат был бы тем же – Трубин не коснулся мяча. Команда сыграла очень хорошо.

– Как вы себя чувствовали как тренер «Бенфики» на стадионе, где были счастливы раньше?

– История не меняется. Моя благодарность «Порту» остаётся. Это был абсолютно спокойный матч: я был сосредоточен на своей работе, помогал своей команде. Уже играл здесь с «Челси», поэтому не могу сказать, что испытывал какие-то особые чувства.

То, что сказал президент Андре Виллаш-Боаш перед матчем – абсолютно нормально. Как меня должны были принимать? Как тренера «Бенфики». После игры мы встретились в коридоре, обнялись – жизнь продолжается.

– Думаете, болельщики понимают вашу позицию: что иногда нужно быть прагматиком и дать время, чтобы построить команду?

– Когда поднимаешься на проспект Маркиза де Помбала, ничего не вспоминаешь – и именно это наша цель. Не отрицаю, что при других условиях, без минус четырех очков, мы бы сыграли иначе.

Мы говорили в перерыве: если «Порту» раскроется – воспользуемся шансом. Но они не раскрылись. И не только Моуринью был прагматиком – Франческо тоже. Он, наверное, тоже скажет: «Могли уйти с +7, ушли с +4 – остались лидерами».

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игрокам Динамо нужно изучить историю клуба»
Уэсли СНЕЙДЕР: «Это было худшим моментом. Я почувствовал себя униженным»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Он мог бы играть так на любой позиции в атаке»
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Порту Георгий Судаков Порту - Бенфика Жозе Моуриньо пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: A Bola
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Футбол | 06 октября 2025, 09:21 19
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо

Все из-за фанатов «орлов»

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 06 октября 2025, 06:23 42
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо

Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс

Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Футбол | 06.10.2025, 06:47
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити
Футбол | 06.10.2025, 12:24
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Футбол | 06.10.2025, 10:22
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
тактика ВВЛ
Ответить
0
Популярные новости
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
04.10.2025, 10:59 3
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 4
Бокс
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
04.10.2025, 12:51 192
Футбол
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 6
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
05.10.2025, 10:27 15
Футбол
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
04.10.2025, 13:37 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем