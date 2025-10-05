Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 21:25 | Обновлено 05 октября 2025, 22:28
4804
26

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо

Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс

05 октября 2025, 21:25 | Обновлено 05 октября 2025, 22:28
4804
26 Comments
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Sport.ua

С 3 по 5 октября состоялся 8-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу было сыграно два матча, по три игры прошли в субботу и воскресенье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На вершине таблицы – Шахтер (17 очков), несмотря на сенсационному поражение от ЛНЗ (1:4).

Далее идут: Динамо, Кривбасс (по 16), Полесье, Металлист 1925 (по 15).

Динамо в четвертый раз подряд сыграло вничью, упустив победу в матче с Металлистом 1925 (1:1).

Интересно, что 7 топ-команд находятся в пределах трех очков – плотность очень высокая.

На дне турнирной таблицы находятся Полтава (4 очка), Эпицентр (3).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

8-й тур. 3–5 октября

  • 03.10. 15:30. Колос Ковалевка – Рух Львов – 0:2
  • 03.10. 18:00. Эпицентр – Заря Луганск – 1:2
  • 04.10. 13:00. Александрия – Карпаты Львов – 0:2
  • 04.10. 15:30. Оболонь Киев – Верес Ровно – 1:1
  • 04.10. 18:00. Полесье Житомир – Полтава – 4:0
  • 05.10. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Кудровка – 3:1
  • 05.10. 15:30. Динамо Киев – Металлист 1925 Харьков – 1:1
  • 05.10. 18:00. Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 1:4

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 8 5 2 1 15 - 8 18.10.25 18:00 Полесье - Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 17
2 Динамо Киев 8 4 4 0 22 - 11 18.10.25 15:30 Заря - Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 16
3 Кривбасс 8 5 1 2 16 - 11 18.10.25 13:00 Рух Львов - Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 16
4 Полесье 8 5 0 3 14 - 8 18.10.25 18:00 Полесье - Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 SC Poltava29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 15
5 Металлист 1925 8 4 3 1 11 - 5 20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 SC Poltava 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 15
6 ЛНЗ 8 4 2 2 9 - 7 19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес 14
7 Колос Ковалевка 8 4 2 2 8 - 6 19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 14
8 Карпаты Львов 8 2 5 1 14 - 12 19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 SC Poltava29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 11
9 Заря 8 3 2 3 11 - 10 18.10.25 15:30 Заря - Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 SC Poltava 1:4 Заря 11
10 Оболонь 8 2 4 2 7 - 8 17.10.25 15:30 SC Poltava - Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 10
11 Кудровка 8 3 1 4 12 - 14 20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 10
12 Верес 8 2 2 4 6 - 9 19.10.25 15:30 Верес - Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес 8
13 Александрия 8 2 1 5 9 - 15 19.10.25 15:30 Верес - Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 SC Poltava22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 7
14 Рух Львов 8 2 0 6 6 - 16 18.10.25 13:00 Рух Львов - Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 6
15 SC Poltava 8 1 1 6 5 - 17 17.10.25 15:30 SC Poltava - Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 SC Poltava27.09.25 Александрия 1:0 SC Poltava21.09.25 SC Poltava 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 SC Poltava29.08.25 SC Poltava 1:4 Заря 4
16 Эпицентр 8 1 0 7 8 - 16 19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 3
Полная таблица

📊 Инфографика

По теме:
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ
ВИДЕО. Металлист 1925 сделал подарок тренеру после ничьей с Динамо
статистические расклады Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Футбол | 05 октября 2025, 07:56 0
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче

Владислав забил в ворота «Валенсии»

Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Футбол | 05 октября 2025, 10:27 14
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030

Далеко не всегда проведение крупнейших спортивных турниров планеты является благом для страны…

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 05.10.2025, 13:01
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 05.10.2025, 22:05
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Падение чемпиона. Барселона разгромлена в матче Ла Лиги
Футбол | 05.10.2025, 19:23
Падение чемпиона. Барселона разгромлена в матче Ла Лиги
Падение чемпиона. Барселона разгромлена в матче Ла Лиги
Комментарии 26
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
2 негри в нападі ЛНЗ робили з Шахтарем всяке 
Ответить
+3
TradyT
ЛНЗ приємно здивував, сподіваюсь команда буде прогресувати і надалі
Ответить
+1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🥇Мы всё равно первые, хоть и не скоро отойдем от шока...😰😰
Но а цифровые уже лишь пятые, где ваши 0-8?!😂
Ответить
+1
sania
Цей чемпіонат може стати самим непередбачуваним. Я ще після другого туру казав, що всім буде непросто. Якщо не вмішаються судді і позафутбольні мутки.
Ответить
+1
Показать Скрыть 5 ответов
avk2307
В наступному турі буде новий лідер . І не факт , що Динамо, можливо й Полісся.
Ответить
+1
Показать Скрыть 8 ответов
Олег Мандрівник
М25 дают жару в этом сезоне. Ничейки и с ДК и с ШД
Ответить
0
Динамо Кива
Неправильная таблица, мусорил место второе с конца должно быть.
Ответить
-1
Overland
Одного не можу зрозуміти.
Як новачок з пердиву враз став такою бойовою командою, граючи на рівних із Шахтарем і Динамо?
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ona_proigraet
Динамо в останніх 5 іграх ні разу не виграло. Повне падіння на дно. Команда не грає, не біжить, не бореться, не атакує. Ще декілька матчів такого рівня від Динамо і колись гранд українського футболу випаде з трійки призерів
Ответить
-2
Viktor Shuper
у Металіста всього 5 пропущених за 8 турів, це дуже круто
Ответить
-2
_9Quantum19_KhM25
Після дев'ятого туру цілком може трапитись велике оновлення. І топ-4 може бути і без "Динамо", і без "Шахтаря". 💛💛💙💙💛💛💙
Ответить
-6
Популярные новости
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик должен это сделать. Я очень его прошу»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик должен это сделать. Я очень его прошу»
04.10.2025, 00:02 2
Бокс
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 17
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
04.10.2025, 07:39 11
Футбол
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
04.10.2025, 15:59 4
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем