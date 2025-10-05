Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо

С 3 по 5 октября состоялся 8-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу было сыграно два матча, по три игры прошли в субботу и воскресенье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На вершине таблицы – Шахтер (17 очков), несмотря на сенсационному поражение от ЛНЗ (1:4).

Далее идут: Динамо, Кривбасс (по 16), Полесье, Металлист 1925 (по 15).

Динамо в четвертый раз подряд сыграло вничью, упустив победу в матче с Металлистом 1925 (1:1).

Интересно, что 7 топ-команд находятся в пределах трех очков – плотность очень высокая.

На дне турнирной таблицы находятся Полтава (4 очка), Эпицентр (3).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

8-й тур. 3–5 октября

03.10. 15:30. Колос Ковалевка – Рух Львов – 0:2

– 0:2 03.10. 18:00. Эпицентр – Заря Луганск – 1:2

– 1:2 04.10. 13:00. Александрия – Карпаты Львов – 0:2

– 0:2 04.10. 15:30. Оболонь Киев – Верес Ровно – 1:1

04.10. 18:00. Полесье Житомир – Полтава – 4:0

– Полтава – 4:0 05.10. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Кудровка – 3:1

– Кудровка – 3:1 05.10. 15:30. Динамо Киев – Металлист 1925 Харьков – 1:1

05.10. 18:00. Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 1:4

🏆 Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 8 5 2 1 15 - 8 18.10.25 18:00 Полесье - Шахтер Донецк 05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ 28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 17 2 Динамо Киев 8 4 4 0 22 - 11 18.10.25 15:30 Заря - Динамо Киев 05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 1925 27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев 22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 16 3 Кривбасс 8 5 1 2 16 - 11 18.10.25 13:00 Рух Львов - Кривбасс 05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс 21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 16 4 Полесье 8 5 0 3 14 - 8 18.10.25 18:00 Полесье - Шахтер Донецк 04.10.25 Полесье 4:0 SC Poltava 29.09.25 Верес 1:4 Полесье 20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 15 5 Металлист 1925 8 4 3 1 11 - 5 20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 1925 05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 1925 28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка 21.09.25 SC Poltava 0:2 Металлист 1925 13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 15 6 ЛНЗ 8 4 2 2 9 - 7 19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка 05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ 28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс 21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов 12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ 31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес 14 7 Колос Ковалевка 8 4 2 2 8 - 6 19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка 03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов 28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка 20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 14 8 Карпаты Львов 8 2 5 1 14 - 12 19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр 04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов 27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев 22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 14.09.25 Карпаты Львов 1:1 SC Poltava 29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 11 9 Заря 8 3 2 3 11 - 10 18.10.25 15:30 Заря - Динамо Киев 03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 29.08.25 SC Poltava 1:4 Заря 11 10 Оболонь 8 2 4 2 7 - 8 17.10.25 15:30 SC Poltava - Оболонь 04.10.25 Оболонь 1:1 Верес 27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 10 11 Кудровка 8 3 1 4 12 - 14 20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 1925 05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 10 12 Верес 8 2 2 4 6 - 9 19.10.25 15:30 Верес - Александрия 04.10.25 Оболонь 1:1 Верес 29.09.25 Верес 1:4 Полесье 20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес 8 13 Александрия 8 2 1 5 9 - 15 19.10.25 15:30 Верес - Александрия 04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов 27.09.25 Александрия 1:0 SC Poltava 22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ 31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 7 14 Рух Львов 8 2 0 6 6 - 16 18.10.25 13:00 Рух Львов - Кривбасс 03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов 28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов 13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 6 15 SC Poltava 8 1 1 6 5 - 17 17.10.25 15:30 SC Poltava - Оболонь 04.10.25 Полесье 4:0 SC Poltava 27.09.25 Александрия 1:0 SC Poltava 21.09.25 SC Poltava 0:2 Металлист 1925 14.09.25 Карпаты Львов 1:1 SC Poltava 29.08.25 SC Poltava 1:4 Заря 4 16 Эпицентр 8 1 0 7 8 - 16 19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр 03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 3 Полная таблица

📊 Инфографика