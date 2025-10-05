Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс
С 3 по 5 октября состоялся 8-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.
В пятницу было сыграно два матча, по три игры прошли в субботу и воскресенье.
На вершине таблицы – Шахтер (17 очков), несмотря на сенсационному поражение от ЛНЗ (1:4).
Далее идут: Динамо, Кривбасс (по 16), Полесье, Металлист 1925 (по 15).
Динамо в четвертый раз подряд сыграло вничью, упустив победу в матче с Металлистом 1925 (1:1).
Интересно, что 7 топ-команд находятся в пределах трех очков – плотность очень высокая.
На дне турнирной таблицы находятся Полтава (4 очка), Эпицентр (3).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26:
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
8-й тур. 3–5 октября
- 03.10. 15:30. Колос Ковалевка – Рух Львов – 0:2
- 03.10. 18:00. Эпицентр – Заря Луганск – 1:2
- 04.10. 13:00. Александрия – Карпаты Львов – 0:2
- 04.10. 15:30. Оболонь Киев – Верес Ровно – 1:1
- 04.10. 18:00. Полесье Житомир – Полтава – 4:0
- 05.10. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Кудровка – 3:1
- 05.10. 15:30. Динамо Киев – Металлист 1925 Харьков – 1:1
- 05.10. 18:00. Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 1:4
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|18.10.25 18:00 Полесье - Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия
|17
|2
|Динамо Киев
|8
|4
|4
|0
|22 - 11
|18.10.25 15:30 Заря - Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье
|16
|3
|Кривбасс
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|18.10.25 13:00 Рух Львов - Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь
|16
|4
|Полесье
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|18.10.25 18:00 Полесье - Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 SC Poltava29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье
|15
|5
|Металлист 1925
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 SC Poltava 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов
|15
|6
|ЛНЗ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес
|14
|7
|Колос Ковалевка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр
|14
|8
|Карпаты Львов
|8
|2
|5
|1
|14 - 12
|19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 SC Poltava29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов
|11
|9
|Заря
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|18.10.25 15:30 Заря - Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 SC Poltava 1:4 Заря
|11
|10
|Оболонь
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|17.10.25 15:30 SC Poltava - Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь
|10
|11
|Кудровка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов
|10
|12
|Верес
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|19.10.25 15:30 Верес - Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес
|8
|13
|Александрия
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|19.10.25 15:30 Верес - Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 SC Poltava22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия
|7
|14
|Рух Львов
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|18.10.25 13:00 Рух Львов - Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов
|6
|15
|SC Poltava
|8
|1
|1
|6
|5 - 17
|17.10.25 15:30 SC Poltava - Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 SC Poltava27.09.25 Александрия 1:0 SC Poltava21.09.25 SC Poltava 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 SC Poltava29.08.25 SC Poltava 1:4 Заря
|4
|16
|Эпицентр
|8
|1
|0
|7
|8 - 16
|19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр
|3
