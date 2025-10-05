ФОТО. Яркие моменты. Как Динамо потеряло очки в матче с Металлистом 1925
Киевская команда на домашней арене принимала соперников из Харькова
Киевское «Динамо» потеряло очки в домашнем матче 8-го тура УПЛ, сыграв вничью с харьковским «Металлистом 1925» (1:1).
Подопечные Александра Шовковского открыли счет в середине первого тайма. На 35-й минуте отличился Назар Волошин.
Однако после перерыва гости сумели отыграться, на 58-й минуте Иван Литвиненко замкнул передачу Питера Итодо, установив финальный счет на табло (1:1).
Во втором тайме киевская команда имела шансы вырвать победу, но вратарь соперников действовал надежно. Матч завершился со счетом 1:1, это четвертая подряд ничья для команды Александра Шовковского в УПЛ.
Украинская Премьер-лига. 8-й тур, 5 октября
Динамо Киев – Металлист 1925 Харьков – 1:1
Голы: Назар Волошин, 35 – Иван Литвиненко, 58
