Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Яркие моменты. Как Динамо потеряло очки в матче с Металлистом 1925
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 17:23 | Обновлено 05 октября 2025, 17:41
813
4

Киевская команда на домашней арене принимала соперников из Харькова

Киевское «Динамо» потеряло очки в домашнем матче 8-го тура УПЛ, сыграв вничью с харьковским «Металлистом 1925» (1:1).

Подопечные Александра Шовковского открыли счет в середине первого тайма. На 35-й минуте отличился Назар Волошин.

Однако после перерыва гости сумели отыграться, на 58-й минуте Иван Литвиненко замкнул передачу Питера Итодо, установив финальный счет на табло (1:1).

Во втором тайме киевская команда имела шансы вырвать победу, но вратарь соперников действовал надежно. Матч завершился со счетом 1:1, это четвертая подряд ничья для команды Александра Шовковского в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур, 5 октября

Динамо Киев – Металлист 1925 Харьков – 1:1

Голы: Назар Волошин, 35 – Иван Литвиненко, 58

Смотрите фотогалерею Sport.ua

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Денис Брегін
Дивишся на гру цих доходяг і не зрозуміло як вони безпрограшні серії здобувають.
Arera
судейки перестали ставить левые пенальти и давать липовые красные карточки и дырявые никак не могут выиграть. Ай-яай! Ай-яай!
2112
З такою грою навіть в УПЛ буде важко.  Команда котиться до низу. Жаль !!!!!!
2112
Це правда. Динамо ніяке !   
