ФОТО. Яркие моменты. Как Динамо потеряло очки в матче с Металлистом 1925

Киевское «Динамо» потеряло очки в домашнем матче 8-го тура УПЛ, сыграв вничью с харьковским «Металлистом 1925» (1:1).

Подопечные Александра Шовковского открыли счет в середине первого тайма. На 35-й минуте отличился Назар Волошин.

Однако после перерыва гости сумели отыграться, на 58-й минуте Иван Литвиненко замкнул передачу Питера Итодо, установив финальный счет на табло (1:1).

Во втором тайме киевская команда имела шансы вырвать победу, но вратарь соперников действовал надежно. Матч завершился со счетом 1:1, это четвертая подряд ничья для команды Александра Шовковского в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур, 5 октября

Динамо Киев – Металлист 1925 Харьков – 1:1

Голы: Назар Волошин, 35 – Иван Литвиненко, 58

