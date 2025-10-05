Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030

В начале января нынешнего года Международная федерация футбола (ФИФА) официально назвала стран-хозяек чемпионатов мира 2030 и 2034 годов. В частности, тогда стало окончательно понятно, что через пять лет турнир примут Испания, Португалия и Марокко с привлечением к проведению стартовых нескольких матчей стадионов, расположенных в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

Благодаря этому стало понятно, что Украине проведение матчей финальной части ЧМ-2030, как говорится, «не светит», хотя президент отечественной ассоциации футбола Андрей Шевченко незадолго до окончательного вердикта ФИФА и пытался источать оптимизм, заявляя, мол, «надежда умирает последней».

Впрочем, Марокко, которому удалось фактически заменить, если не вытеснить, Украину из финальной заявки на право проведения ЧМ-2030 вместе с испанцами и португальцами, выигрыш этой своего рода «гонки» также не пошел на пользу, что и доказывают события последних нескольких дней…

Что произошло?

С конца сентября в Марокко начались массовые протесты с требованием существенно улучшить функционирование государственных служб и положить конец коррупции. В первые три дня митинги, которые не получали одобрения от властей и старательно ими подавлялись, носили преимущественно ненасильственный характер, отвечая принципу, на котором их изначально затевали организаторы.

Однако 30 сентября в ряде городов Марокко произошли первые существенные стычки митингующих с правоохранителями. В следующие дни ситуация лишь усугублялась и привела к тому, что по официальным данным в результате потасовок погибло трое молодых людей, а еще около сотни получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Практически с самого первого дня протестов по североафриканской стране прокатилась волна арестов. Только в столице государства – Рабате – за первые три дня было задержано более 200 демонстрантов, и большей половине из них уже были предъявлены официальные обвинения для судебных слушаний.

Официальные власти Марокко какое-то время предпочитали хранить молчание, однако вечером 30 сентября правительство все-таки вышло с официальным заявлением, в котором отмечалось, что оно «выслушало и поняло социальные требования», озвучиваемые молодыми демонстрантами. Также было отмечено, что власти готовы «позитивно и ответственно» реагировать на призывы протестантов, хотя те в этот день уже начали поднимать ставки и требовать отставки премьер-министра Азиза Аханнуша.

Известно, что за организацией протестов стоит молодежное общественное движение GenZ 212, которое зародилось в интернете и ставит цель исправить проблемы с социальной несправедливостью, которые, по их мнению, ныне поглотили Марокко.

Кто такие GenZ 212?

На текущий момент неизвестно, кто является идеологами основания GenZ 212, однако это движение, как считается, возникло 18 сентября благодаря призывам к протестам в различных мессенджерах, преимущественно Discord, который особо популярен в среде геймеров.

GenZ 212 позиционирует себя как «пространство для обсуждения вопросов, которые волнуют всех граждан, таких как здравоохранение, образование и борьба с коррупцией». Движение придерживается политики ненасилия, неоднократно подчеркивая свой мирный характер, и недавно уже успело выразить «сожаление» по поводу насилия, омрачившего последние протесты.

Название общественного движения имеет прямой отсыл к телефонному коду Марокко (+212) и поколению людей, родившихся между концом 1990-х и началом 2010-х годов. В последнее время в мире в центре внимания оказались именно представители поколения Z , возглавившие протесты против коррупции и за социальную справедливость в разных странах. Например, в Юго-Восточной Азии протесты молодежи привели к падению правительства Непала, после чего протестные настроения среди поколения Z перебросились на молодых людей из Перу и Мадагаскара.

Флаг из манги «One Piece», написанной японским писателем Эйитиро Одой в конце 1990-х годов, стал символом их единения и использовался на протестах по всему миру, включая Марокко. В основу этого произведения заложена история пиратской банды, борющейся с политическим гнетом.

Эксперты считают, что властям Марокко крайне сложно вести переговоры с GenZ 212 и как-то пытаться склонить группу к сотрудничеству, так как они попросту не понимают, с кем имеют дело. Молодежное движение, возникшее в североафриканской стране чуть более двух недель назад, быстро разрослось в численности участников с 1 000 до 120 000 человек. Этот коллектив, который, по-видимому, функционирует без очевидных лидеров, отличается своей многогранностью. Он действует децентрализованно, имеет ряд площадок для обсуждения, которые разбросаны по регионам, и общается через социальные сети и сервисы мгновенных сообщений.

Благодаря таким особенностям своей структуры GenZ 212 быстро привлекает союзников как на национальном, так и на международном уровне, опираясь на транснациональную систему социальной справедливости, которая адаптируется к различным местным условиям.

Что требуют активисты GenZ 212?

Getty Images/Global Images Ukraine

«Свобода, достоинство и социальная справедливость», а также «люди хотят падения коррупционного законодательства» – вот некоторые из главных лозунгов общественного движения GenZ 212 в Марокко.

Группа призывает к «реформам и развитию в рамках марокканского государства и его институтов» и просит власти «уделить приоритетное внимание образованию, здравоохранению, занятости и борьбе с коррупцией», а также «гарантировать достоинство граждан и подлинную социальную справедливость».

Политические обозреватели практически сходятся во мнении, что GenZ 212 зарождается в напряженной социальной обстановке и в ответ на годы пренебрежения государственными услугами в стране, где социальное неравенство является серьезной проблемой, затрагивающей в первую очередь молодежь и женщин.

Марокканцы в возрасте 15–30 лет, составляющие примерно четверть населения, описываются как «особенно уязвимая категория», страдающая от повсеместного уровня безработицы, достигающего почти 50 процентов в городских районах, в то же время инфляция на основные товары сильно ударяет по домохозяйствам.

Помимо этого, большой гнев молодежи вызвала трагедия в области здравоохранения, случившаяся в начале сентября, когда восемь беременных женщин умерли после кесарева сечения в государственной больнице Агадира. Это привело к демонстрациям в нескольких городах, осуждающим состояние системы общественного здравоохранения.

«Мы хотим страну для всех марокканцев, страну для больных, неграмотных, безработных и бедных, а не площадку для политиков с набитыми животами. Нам нужны лидеры, которые служат народу, а не своим собственным интересам», – написало GenZ 212 в Discord несколько дней назад.

Причем здесь футбол и ЧМ-2030?

Решение властей Марокко принять у себя ряд матчей финальной части чемпионата мира по футболу 2030 года также не нашло одобрения у представителей GenZ 212. Многие демонстранты активно критикуют астрономические инвестиции правительства в ремонт и строительство футбольной инфраструктуры, необходимой не только в 2030-м, но и на рубеже нынешнего и следующего годов – для проведения Кубка африканских наций-2025.

Государство объявило о намерении вложить порядка 5 миллиардов долларов США в приведение в порядок футбольных стадионов и иной сопутствующей инфраструктуры, необходимой для проведения и организации турниров наивысшего уровня, как КАН или ЧМ.

В то же время в GenZ 212 считают, что эти деньги было бы рациональнее потратить на ремонт и обслуживание других объектов – в первую очередь, больниц, школ и университетов. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Марокко на 10 тысяч человек приходится менее восьми врачей, что значительно ниже рекомендуемых 25.

«Здоровье прежде всего, нам не нужен чемпионат мира», – гласит еще один лозунг демонстрантов.

В последние дни, поскольку протестующие усилили давление на правительство, в состав которого входит множество бизнесменов, включая самого Аханнуша, представитель GenZ 212 высказался в Discord о «целом поколении, измученном годами ожидания и охваченном разочарованием».

«Мы почти полностью утратили доверие к сменявшим друг друга правительствам», – говорится в сообщении. «Эта утрата неслучайна, а является результатом длительного накопления невыполненных обещаний, которые опасно ослабили доверие к официальным институтам».

Интересно, что на политическом уровне GenZ 212 не поддерживает ни одну из действующих сил в Марокко. Молодежное движение также утверждает, что действует из «любви к стране и королю».

«Мы не против монархии и не против Его Величества короля Мохаммеда VI», – говорится в сообщении, опубликованном в Discord.

В этой связи особенно любопытно, что еще в марте 2023 года именно король Марокко Мохаммед VI лично объявил о присоединении страны к общей заявке Испании и Португалии для проведения финальной части ЧМ-2030. После того, как ФИФА утвердила проведение мундиаля в этих странах, власти Марокко начали активно готовиться к турниру.

В частности, была разработана государственная программа по сносу целого ряда жилых районов, из-за чего более трех тысяч семей остались без крова и получили компенсацию всего в 1300 евро каждая. Подобные действия проходили в рамках программы «Марокко-2030», созданной комитетом, ответственным за организацию и контроль всех работ, запланированных к чемпионату мира в соответствии с «Планом модернизации» Королевства, идеологом которого является Мохаммед VI.

На одной из недавних пресс-конференции мэр Рабата Фатима Эль-Мунди заявила, что все финансовые соглашения о передаче прав на жилье государству были заключены на добровольной основе, и что все бывшие владельцы оказались переселены в другие районы страны. Впрочем, специалисты Марокканской ассоциации по правам человека заявили, что контракты были подписаны преимущественно с неграмотными людьми и что экспроприации начались в декабре минувшего года с угроз применения правовых санкций, таких как судебные процессы или тюремное заключение, для тех, кто «добровольно» не примет предложение властей.

Пока непонятно, когда утихнут протесты и чего удастся добиться митингующим, однако в целом подобного рода процессы однозначно бросают тень на международный имидж Марокко, власти которого в последние годы старательно пытались создать образ современной и стабильной страны, реализующей масштабные строительные проекты в преддверии чемпионата мира по футболу.

В частности, еще не так давно в СМИ писали о желании марокканского правительства построить в стране самый большой стадион на планете, который мог бы претендовать на право проведения финала ЧМ-2030. Однако теперь, когда появились требования от сторонников GenZ 212, на «волоске» повис не только проект возведения этого сооружения, но и, возможно, само проведение мундиаля в Марокко…