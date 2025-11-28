Новое пятно на репутации ФИФА. Марокко устроило собачью бойню перед ЧМ-2030

В последние годы и десятилетия скандалы вокруг Международной федерации футбола (ФИФА) – явление практически привычное. Пожалуй, самый громкий из них вспыхнул летом 2015 года и завершился уходом с поста президента организации швейцарца Йозефа Блаттера. На смену этому функционеру пришел его соотечественник Джанни Инфантино, при котором скандалов, связанных с ФИФА, увы для любителей футбола, меньше не стало.

В настоящий момент, несмотря на то, что в 2026 году еще только предстоит провести финальную часть чемпионата мира по футболу, которую примут США, Канада и Мексика, в средствах массовой информации все больше и больше негатива, касающегося уже ЧМ-2030 – символичного мундиаля, розыгрыш которого пройдет ровно через столетие после организации первого соревнования такого рода.

Чемпионат мира-2030, как и мундиаль в следующем году, также доверено провести трем странам (кроме матчей открытия, которые пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае) – Испании, Португалии и Марокко. Между ними в настоящий момент продолжается борьба за право принять финал турнира, хотя по неофициальным каналам еще в июле текущего года сообщалось, что эту возможность застолбил за собой Мадрид и обновленный клубный стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу». Впрочем, пока официальной информации на этот счет не поступало, власти Марокко продолжат бороться за возможность принять финал у себя, так как имеют очень амбициозные планы, в том числе и по строительству новенькой арены, вместимость которой будет одной из самых больших в мире.

Однако, на самом деле, у Марокко ныне хватает и других проблем, помимо борьбы за проведение финала ЧМ-2030. Совсем недавно мы рассказывали о волне протестов, захлестнувших страну и направленных против чрезмерных трат на проведение чемпионата мира, а сейчас… Сейчас вокруг Марокко образовалась новая проблема, перерастающая в очередной репутационный скандал для ФИФА.

Ряд европейских СМИ и правозащитных организаций обвинил марокканские власти в массовом истреблении бродячих собак. Утверждается, что в городах Марокко проходят жестокие и систематические облавы животных, у которых нет хозяев, с целью «зачистить» улицы городов в преддверии прибытия в страну иностранных болельщиков и туристов.

По данным IAWPC – Международной коалиции по защите животных, – ежегодно в Марокко убивают порядка 300 тысяч бродячих собак. После того, как страна получила право на проведение финальной части ЧМ-2030, масштабы «зачисток» лишь неустанно растут, фактически напоминая собачью бойню. Методы убийства животных организация называет «откровенно варварскими». Собак отстреливают или травят ядами, что приводит к долгой и мучительной смерти.

Помимо этого, по данным IAWPC, бездомных собак в Марокко также отлавливают с помощью приспособлений, похожих на щипцы, которые оказывают болезненное и изнурительное воздействие на животных, после чего тех бросают в автомобили и везут на специальные объекты, где подвергают смерти при помощи откровенно негуманных методов. Правозащитники имеют множество видео того, как происходят указанные процессы в Марокко и уже передали их журналистам, однако европейские СМИ пока лишь ограничились описательной частью этих жутких событий, специально отмечая, что не публикуют полученные записи, чтобы не травмировать чувства читателей.

В IAWPC подчеркивают, что все три метода отлова и умерщвления собак, применяемых в Марокко, давно и справедливо запрещены в большинстве стран мира. Фактическая охота на собак при помощи оружия редко приводит к тому, что животные гибнут мгновенно. Как правило, люди, нанятые властями, лишь ранят собак, и те еще какое-то время мучительно ждут неизбежной гибели – без возможности получить помощь от ветеринаров или банально добыть корм…

В беспрецедентном для Марокко решении в ноябре 2022 года судья признал виновным и оштрафовал губернатора провинции Надор за убийство бродячих собак в рамках кампании, проводимой муниципалитетом. Судья назвал убийство «нецивилизованным», совершенным «жестокими способами», такими как расстрел и отравление. Он подчеркнул, что эти практики, «которые восходят к древним временам, больше не приемлемы». И продолжил: «Развитые общества оцениваются не только по тому, как они относятся к людям, но и по их обращению с животными», прежде чем подчеркнуть, «что такие практики не соответствуют исламским рекомендациям» и необходимости относиться к животным с «состраданием и добротой».

Правозащитники особо отмечают, что жестокие убийства собак властями в Марокко часто происходят прямо на глазах у детей, многие из которых получают глубокую психологическую травму. Согласно видеозаписям, собранным IAWPC, и свидетельствам очевидцев, Марокко открыто нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка и Замечание общего порядка № 26 КПР ООН.

Защитники животных уже обратились в ООН, а также направили свою жалобы на Марокко в ФИФА, желая увидеть от главной футбольной институции хоть какие-то действия по отношению к властям страны-хозяйки ЧМ-2030 и ближайшего розыгрыша Кубка африканских наций, который состоится с 21 декабря 2025-го по 18 января 2026-го. Впрочем, никакой реакции на многочисленные заявления от IAWPC со стороны боссов мирового футбола, что весьма ожидаемо, не последовало… На соответствующий запрос от европейских журналистов Международная федерация футбола также не продемонстрировала какой-либо очевидной позиции по данному вопросу, ограничившись лишь констатацией того, что ФИФА «находится в контакте с местными властями по всем актуальным проблемам», что свидетельствует о нежелании в очередной раз занимать какую-либо твердую позицию со стороны институции Инфантино.

Убеждение, что до 3 миллионов марокканских собак находятся под угрозой истребления до начала чемпионата мира-2030, подтверждается строительством правительством новых так называемых «ветеринарников» для собак вокруг крупных городов, где через четыре с половиной года пройдут матчи мундиаля. Многие зоозащитники считают, что это «станции смерти», созданные для того, чтобы «навсегда» избавить улицы Марокко от бездомных собак.

Чтобы не допустить наихудшего, IAWPC на собственном сайте начала кампанию по прекращению насильственного и негуманного массового убийства бродячих собак в Марокко. Каждый желающий может подписать петицию, которая будет направлена в соответствующий комитет ООН, где как надеются организаторы, получит должную правовую оценку и поможет прекратить резонансные действия со стороны властей Марокко.

Впрочем, говоря откровенно, надеяться на какие-то положительные перемены, апеллируя к ООН и ФИФА, вряд ли стоит. О том, что указанные организации никак не решают глобальных проблем окончательно стало понятно с началом полномасштабной фазы российско-украинской войны, поспособствовать прекращению которой или хотя бы максимально повлиять на страну-агрессора, у чиновников с «высоких кабинетов» не хватило то ли духа, то ли совести. И если уж ФИФА на недавнем конгрессе обсуждала потенциальный вопрос возвращения российских сборных и клубов в систему международных турниров, де-факто наплевав на продолжающиеся убийства людей в Украине, то какой позиции можно ждать от этой организации в аспекте «братьев наших меньших»?..