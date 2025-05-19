ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против

По информации российских СМИ, на недавнем Конгрессе ФИФА в Парагвае члены организации неофициально обсуждали вопрос возвращения российских клубов и сборных в футбол.

Кроме самой страны-агрессора эту тему активно поднимают страны Латинской Амерки, однако все попытки пока наталкиваются на жесткую оппозицию.

Кроме Украины категорически против обсуждения о возвращении россии выступают Польша, Англия, Шотландия, Уэльс, Латвия, Литва, Эстония, Япония, Швеция, Дания и Северная Ирландия.

Эти федерации считают поспешным возвращение россии и готовы отстаивать эту позицию.

Недавно стало известно, что во время Конгресса президент ФИФА Джанни Инфантино провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.