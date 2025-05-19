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  4. ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
Чемпионат мира
19 мая 2025, 21:02 |
2411
1

ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против

Не только Украина не хочет видеть россиян в официальных матчах

19 мая 2025, 21:02 |
2411
1
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации российских СМИ, на недавнем Конгрессе ФИФА в Парагвае члены организации неофициально обсуждали вопрос возвращения российских клубов и сборных в футбол.

Кроме самой страны-агрессора эту тему активно поднимают страны Латинской Амерки, однако все попытки пока наталкиваются на жесткую оппозицию.

Кроме Украины категорически против обсуждения о возвращении россии выступают Польша, Англия, Шотландия, Уэльс, Латвия, Литва, Эстония, Япония, Швеция, Дания и Северная Ирландия.

Эти федерации считают поспешным возвращение россии и готовы отстаивать эту позицию.

Недавно стало известно, что во время Конгресса президент ФИФА Джанни Инфантино провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Джанни Инфантино конгресс ФИФА ФИФА российско-украинская война сборная россии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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mini.f
А где такие страны как Молдова, Румыния, Хорватия, Германия, Чехия ? Они нам не хило так помогают в текущей войне с орками, а в футболе - нейтралитет?
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