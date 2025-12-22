Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РАФИНЬЯ дерзко ответил на решение ФИФА: «Мне все равно»
Испания
22 декабря 2025, 01:43
РАФИНЬЯ дерзко ответил на решение ФИФА: «Мне все равно»

Бразилец наконец прервал молчание

РАФИНЬЯ дерзко ответил на решение ФИФА: «Мне все равно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Барселоны» Рафинья признался, что его не задело отсутствие в списке команды года по версии ФИФА.

По завершении поединка 17–го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:0) бразильский футболист пообщался с прессой в микст–зоне. Журналисты поинтересовались его мнением щодо итогов премии ФИФА The Best и того факта, что он не попал в символическую сборную 2025 года.

– Мне все равно. Это не имеет значения.

– Как прокомментируете зимнее чемпионство «Барселоны»?

– Главное – это финиш сезона, – подчеркнул Рафинья.

Ранее бразильский вингер каталонцев признавался, что считает себя недооцененным футболистом. Рафинья стремится получать больше индивидуальных наград.

Рафинья Диас Барселона Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Eldesmarque
