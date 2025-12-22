РАФИНЬЯ дерзко ответил на решение ФИФА: «Мне все равно»
Бразилец наконец прервал молчание
Вингер «Барселоны» Рафинья признался, что его не задело отсутствие в списке команды года по версии ФИФА.
По завершении поединка 17–го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:0) бразильский футболист пообщался с прессой в микст–зоне. Журналисты поинтересовались его мнением щодо итогов премии ФИФА The Best и того факта, что он не попал в символическую сборную 2025 года.
– Мне все равно. Это не имеет значения.
– Как прокомментируете зимнее чемпионство «Барселоны»?
– Главное – это финиш сезона, – подчеркнул Рафинья.
Ранее бразильский вингер каталонцев признавался, что считает себя недооцененным футболистом. Рафинья стремится получать больше индивидуальных наград.
