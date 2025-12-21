В воскресенье, 21 декабря, состоялся матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и «Барселона».

Игра прошла в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

Каталонцы победили в матче со счетом 2:0. Голы забили звездные вингеры Рафинья и Ламин Ямаль.

Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 21 декабря

Вильярреал – Барселона – 0:2

Гол: Рафинья, 12 (пен.), Ямаль, 63

