21.12.2025 17:15 – FT 0 : 2
Испания21 декабря 2025, 19:20 |
233
0
Вильярреал – Барселона – 0:2. За что дали красную? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Ла Лиги
В воскресенье, 21 декабря, состоялся матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и «Барселона».
Игра прошла в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Каталонцы победили в матче со счетом 2:0. Голы забили звездные вингеры Рафинья и Ламин Ямаль.
Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 21 декабря
Вильярреал – Барселона – 0:2
Гол: Рафинья, 12 (пен.), Ямаль, 63
ГОЛ, 0:1! Рафинья, 12 миг.
ГОЛ, 0:2! Ямаль, 63 мин.
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Френки де Йонг.
39’
Ренату Вейга (Вильярреал) получает красную карточку.
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Барселона).
