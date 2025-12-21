Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Вильярреал – Барселона – 0:2. За что дали красную? Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Вильярреал
21.12.2025 17:15 – FT 0 : 2
Барселона
Испания
21 декабря 2025, 19:20 |
233
0

Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Ла Лиги

Вильярреал – Барселона – 0:2. За что дали красную? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 декабря, состоялся матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и «Барселона».

Игра прошла в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

Каталонцы победили в матче со счетом 2:0. Голы забили звездные вингеры Рафинья и Ламин Ямаль.

Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 21 декабря

Вильярреал – Барселона – 0:2

Гол: Рафинья, 12 (пен.), Ямаль, 63

ГОЛ, 0:1! Рафинья, 12 миг.

ГОЛ, 0:2! Ямаль, 63 мин.

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Френки де Йонг.
39’
Ренату Вейга (Вильярреал) получает красную карточку.
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Барселона).
Барселона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Вильярреал - Барселона видео голов и обзор Рафинья Диас
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
