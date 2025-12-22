Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Тренер Барселоны: «Для меня это красная карточка. Они шли против Ямаля»
Чемпионат Испании
Вильярреал
21.12.2025 17:15 – FT 0 : 2
Барселона
Испания
22 декабря 2025, 01:49 | Обновлено 22 декабря 2025, 02:02
Тренер Барселоны: «Для меня это красная карточка. Они шли против Ямаля»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал матч с «Вильярреалом»

Тренер Барселоны: «Для меня это красная карточка. Они шли против Ямаля»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик проанализировал матч против «Вильярреала» в 17-м туре Ла Лиги. Каталонская команда, играя в большинстве, обыграла соперника со счетом 2:0.

«Я рад за футболистов, потому что мы одержали победу над сильным коллективом. Мне понравилось, как они сыграли. Это качественная, атакующая команда. В итоге самое важное – три очка и то, что мы сохранили ворота сухими. Я доволен результатом.

Считаю, что это была отличная победа над сильной командой с хорошими игровыми автоматизмами и высокой скоростью. Мне нравится, как играет «Вильярреал». Но я сосредотачиваюсь на своей команде и думаю, что мы провели очень хороший матч. Надеюсь, 29-го числа вернемся с большим запасом энергии.

Жоан Гарсия сегодня очень помог нам своими сейвами. Это важный игрок для команды. Но весь коллектив старается обороняться и помогать друг другу. Мы работаем как единое целое. Команда была уставшей, передачи не всегда были точными, но это нормально. Теперь мои игроки могут отдохнуть.

Самое важное – мы обрели стабильность в обороне. Мы много над этим работали на тренировках, пересмотрели большое количество видео. Думаю, это стало ключевым фактором. Также вернулись футболисты после травм.

Серия из восьми побед? Это хорошо. Считаю, что качество, ментальность и отношение команды были фантастическими. Именно это я вижу на тренировках. То, что мы показываем в работе, затем видно и в матчах. У нас много качества. Сегодня в обороне было непросто, игроки устали и нуждаются в отдыхе. Но я хочу отметить ментальность и характер команды – на это приятно смотреть.

Трансферы? Сегодня или завтра поговорю с Деку. Самое важное сейчас – чтобы Андреас Кристенсен хорошо восстановился. Мы должны его поддержать. Он был в хорошей форме – мы видели это и в Кубке, и на тренировках. Очень жаль, это еще одна травма для него. Желаем ему всего наилучшего.

Мы справились со многими вызовами в течение года. Ментальность и качество команды – на высоком уровне. Они тренируются интенсивно и качественно, все вовлечены и выкладываются на сто процентов. Я вижу это на тренировках. Даже в те недели, когда игра складывалась не лучшим образом, я знал, что мы прибавим, потому что видел работу. Теперь им нужно отдохнуть, отпраздновать Рождество с семьей, а уже в 2026 году к нам вернутся Гави, Ольмо и Араухо.

Удаление? Для меня это однозначно красная карточка. Они шли против Ламина, и он должен это контролировать.

Кунде? Думаю, с ним все в порядке. Последние три дня он чувствовал себя не лучшим образом – был болен. Он сказал, что отдаст все силы. У него были судороги. Мы проведем обследование после возвращения в Барселону, но, надеемся, ничего серьезного», – сказал Флик.

Андрей Витренко Источник: Marca
