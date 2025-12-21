Барселона забила 169 голов в 2025 году. Больше было только в эпоху Месси

Барселона закончила 2025 год со 169 забитыми мячами в 60 матчах во всех турнирах.

Свои последние 2 гола в текущем году каталонцы забили в победном выездном матче 17-го тура против Вильярреала (2:0).

169 голов в год – это пятый результат в истории Барселоны.

Все четыре лучших года по результативности прошли в эпоху Лионеля Месси в клубе.

Топ-5 календарных лет с самым большим количеством забитых мячей Барселоной во всех турнирах

180 – 2015

175 – 2012

174 – 2016

170 – 2011

169 – 2025