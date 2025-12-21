Барселона забила 169 голов в 2025 году. Больше было только в эпоху Месси
Блаугранас продемонстрировали пятый в своей истории результат
Барселона закончила 2025 год со 169 забитыми мячами в 60 матчах во всех турнирах.
Свои последние 2 гола в текущем году каталонцы забили в победном выездном матче 17-го тура против Вильярреала (2:0).
169 голов в год – это пятый результат в истории Барселоны.
Все четыре лучших года по результативности прошли в эпоху Лионеля Месси в клубе.
Топ-5 календарных лет с самым большим количеством забитых мячей Барселоной во всех турнирах
- 180 – 2015
- 175 – 2012
- 174 – 2016
- 170 – 2011
- 169 – 2025
