Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
21 декабря 2025, 19:47 |
Блаугранас продемонстрировали пятый в своей истории результат

Барселона забила 169 голов в 2025 году. Больше было только в эпоху Месси
Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона закончила 2025 год со 169 забитыми мячами в 60 матчах во всех турнирах.

Свои последние 2 гола в текущем году каталонцы забили в победном выездном матче 17-го тура против Вильярреала (2:0).

169 голов в год – это пятый результат в истории Барселоны.

Все четыре лучших года по результативности прошли в эпоху Лионеля Месси в клубе.

Топ-5 календарных лет с самым большим количеством забитых мячей Барселоной во всех турнирах

  • 180 – 2015
  • 175 – 2012
  • 174 – 2016
  • 170 – 2011
  • 169 – 2025
Барселона Вильярреал чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Вильярреал - Барселона Лионель Месси
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
