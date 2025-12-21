21 декабря на Керамика пройдет матч 17-го тура Примеры Испании, в котором Вильярреал встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Вильярреал

Команда на фоне спада, в позапрошлом сезоне, воссоединилась с Марселино. С этим специалистом получилось в 2024/2025 серьезно прибавить, в итоге набрав 70 очков и забравшись в пятерку лучших. Той весной хватило и такого, чтобы вернуться в Лигу чемпионов.

Там, правда, испанцы провалились - только с Ювентусом сыграли вничью, и то сровняв дома в концовке. Всем остальным проиграли, в том числе дебютанту, Пафосу, а в прошлом туре на своем поле - с Копенгагеном, причем уступив 2:3 из-за мяча перед самым финальным свистком. А на этой неделе - вылетели из кубка из-за 1:2 с Расингом. С другой стороны, в Примере получается даже еще прибавить. 2:0 с Хетафе стало уже одиннадцатой победой в пятнадцати сыгранных матчах, и даже с таким количеством поединков удается идти третьими.

Барселона

Клуб в прошлом сезоне, первом при Флике в Испании, сумел собрать первый комплект наград. Правда, только национального уровня, от Суперкубка и до Копы дель Рей, и везде, в том числе и в Примере, уверенно обыгрывая Реал. Но в Лиге чемпионов тогда уступили Интеру.

Сейчас каталонцы смотрятся не так стабильно, и проблем и осечек хватало. Но, по крайней мере на данный момент, и Ямаль наконец-то взялся за голову, и в целом гранд смог набрать форму, наградой за что стало возвращение на уверенное первое место в турнирной таблице в Примере, при успехах и в других турнирах. Так, в декабре получилось обыграть потенциального конкурента, Атлетико. А в прошлом туре легко справились и с Осасуной, где закончили 2:0.

Статистика личных встреч

В шести крайних поединках было взято четыре победы Левандовски и компанией при всего паре поражений - но их потерпели дома в 2024-м и 2025-м годах.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут зрелищного поединка, что закончится в пользу лидера Ла Лиги. Согласимся хотя бы со вторым - ставим на победу гостей (коэффициент - 1,93).