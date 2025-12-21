Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Вильярреал
21.12.2025 17:15 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 декабря 2025, 12:26 |
34
0

Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 17-го тура Ла Лиги состоится 21 декабря в 17:15 по киевскому времени

21 декабря 2025, 12:26 |
34
0
Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вильярреал – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тибо КУРТУА: «Этот парень очень голоден к голам»
Жирона – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Жирона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона Вильярреал Вильярреал - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
Бокс | 20 декабря 2025, 12:17 0
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом

Бывший чемпион мира – о нокауте популярного соперника из США и встрече с Тайсоном Фьюри

Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
Бокс | 21 декабря 2025, 10:31 2
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа

Пол сообщил об успешном хирургическом вмешательстве

Динамо опубликовало обращение к Тиаре: «Желаем долгой и успешной карьеры»
Футбол | 20.12.2025, 14:13
Динамо опубликовало обращение к Тиаре: «Желаем долгой и успешной карьеры»
Динамо опубликовало обращение к Тиаре: «Желаем долгой и успешной карьеры»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Футбол | 20.12.2025, 19:17
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Кубок Африки: фавориты турнира и лучшие игроки, за которыми нужно следить
Футбол | 21.12.2025, 10:33
Кубок Африки: фавориты турнира и лучшие игроки, за которыми нужно следить
Кубок Африки: фавориты турнира и лучшие игроки, за которыми нужно следить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 1
Бокс
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
19.12.2025, 08:54 13
Футбол
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 4
Футбол
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем