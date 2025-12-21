21.12.2025 17:15 - : -
Испания21 декабря 2025, 12:26 |
34
0
Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 17-го тура Ла Лиги состоится 21 декабря в 17:15 по киевскому времени
21 декабря 2025, 12:26 |
34
0
В воскресенье, 7 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вильярреал – БарселонаСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 декабря 2025, 12:17 0
Бывший чемпион мира – о нокауте популярного соперника из США и встрече с Тайсоном Фьюри
Бокс | 21 декабря 2025, 10:31 2
Пол сообщил об успешном хирургическом вмешательстве
Футбол | 20.12.2025, 14:13
Футбол | 20.12.2025, 19:17
Футбол | 21.12.2025, 10:33
Комментарии 0
Популярные новости
20.12.2025, 09:44
20.12.2025, 06:22 1
20.12.2025, 08:49 20
20.12.2025, 01:07 1
19.12.2025, 08:54 13
20.12.2025, 17:43 7
20.12.2025, 07:22 4
19.12.2025, 19:06 9