Вильярреал

В воскресенье, 7 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

