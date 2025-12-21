Рафинья и Ямаль. Барселона на выезде обыграла Вильярреал
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей
В воскресенье, 21 декабря 2025 года, состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной».
Игра прошла на стадионе «Эстадио де ла Керамика» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Победу сине-гранатовым принесли голы главных звезд – Рафиньи (с пенальти) и Ламина Ямаля.
Интересно, что весь второй тайм хозяева поля играли в меньшинстве из-за удаления Ренату Вейги за фол на Ямале.
Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 21 декабря
Вильярреал – Барселона – 0:2
Гол: Рафинья, 12 (пен.), Ямаль, 63
Удаление: Вейга, 39
