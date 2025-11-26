Звезда Барселоны: «Я считаю, что заслуживаю гораздо больше»
Рафинья хочет выигрывать больше индивидуальных наград
Бразильский вингер каталонской Барселоны Рафинья признался, что считает себя недооцененным футболистом. Бразилец хочет выигрывать больше индивидуальных наград.
«Я чувствую себя недооцененным и считаю, что заслуживаю гораздо больше. Я провел фантастический сезон, и этого достаточно.
Индивидуальные награды – это не то, что я могу контролировать; это зависит от голосов публики и журналистов, а не от меня», – сказал Рафинья.
Ранее Рафинья признался, что хочет завоевать титул Лиги чемпионов в составе каталонской Барселоны.
