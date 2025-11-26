Звезда Барселоны: «Я считаю, что заслуживаю гораздо больше»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
26 ноября 2025, 13:58 | Обновлено 26 ноября 2025, 14:24
0

Рафинья хочет выигрывать больше индивидуальных наград

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской Барселоны Рафинья признался, что считает себя недооцененным футболистом. Бразилец хочет выигрывать больше индивидуальных наград.

«Я чувствую себя недооцененным и считаю, что заслуживаю гораздо больше. Я провел фантастический сезон, и этого достаточно.

Индивидуальные награды – это не то, что я могу контролировать; это зависит от голосов публики и журналистов, а не от меня», – сказал Рафинья.

Ранее Рафинья признался, что хочет завоевать титул Лиги чемпионов в составе каталонской Барселоны.

Рафинья Диас Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник
