Звезда Барселоны: «Я считаю, что заслуживаю гораздо больше»

Бразильский вингер каталонской Барселоны Рафинья признался, что считает себя недооцененным футболистом. Бразилец хочет выигрывать больше индивидуальных наград.

«Я чувствую себя недооцененным и считаю, что заслуживаю гораздо больше. Я провел фантастический сезон, и этого достаточно.

Индивидуальные награды – это не то, что я могу контролировать; это зависит от голосов публики и журналистов, а не от меня», – сказал Рафинья.

Ранее Рафинья признался, что хочет завоевать титул Лиги чемпионов в составе каталонской Барселоны.