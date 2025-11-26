Барселона не забила в ЛЧ впервые после поражения от Шахтера

«Барселона» потерпела поражение от «Челси» со счетом 0:3 в 5–м туре общего этапа Лиги чемпионов. «Блауграна» не смогла поразить ворота соперника впервые с 15 декабря 2024 года – тогда клуб уступил «Леганесу» (0:1). До этого дня каталонцы отличались как минимум одним забитым мячом в 53 матчах подряд.

«Барса» впервые осталась без забитых голов в матче Лиги чемпионов с 7 ноября 2023 года – тогда команда проиграла «Шахтеру» (0:1).

После той игры каталонцы забивали в 22 встречах ЛЧ подряд – эта серия была самой продолжительной для клуба в данном турнире после рекордного отрезка, зафиксированного в период с 2009 по 2012 год (29 матчей с голами).