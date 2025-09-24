Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
24 сентября 2025, 10:49 | Обновлено 24 сентября 2025, 10:58
631
18

23 сентября Джанни Инфантино провел встречу с президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом

32, 48, 64? FIFA планирует увеличить количество участников чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино встретился во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке с президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом и руководителями южноамериканских федераций футбола, чтобы обсудить расширение чемпионата мира по футболу 2030 года до 64 команд.

Инфантино провел разговор с президентами федераций Аргентины и Уругвая, а также с президентами Парагвая Сантьяго Пенья и Уругвая Яманду Орси для обсуждения предложения.

Чемпионат мира 2030 года пройдёт в шести странах на трёх разных континентах – Марокко, Испании, Португалии, Уругвае, Аргентине и Парагвае. Ожидается, что южноамериканские страны примут по одному матчу.

Расширение состава участников до 64 команд, вероятно, гарантирует всем 10 странам-членам КОНМЕБОЛ место на турнире. Венесуэла – единственная страна, которая ни разу не квалифицировалась на чемпионат мира.

Если ФИФА одобрит этот шаг, турнир будет состоять из 128 матчей, что вдвое больше, чем в формате из 64 игр, который действовал с 1998 по 2022 год. В 2026 году на ЧМ участие примут 48 национальных сборных.

ЧМ-2022 по футболу ЧМ-2026 по футболу ЧМ-2030 по футболу ФИФА Джанни Инфантино
Николай Титюк Источник: ESPN
Dimaryz81
32 -оптимальное количество сборных. Уже 48 добавляет проходных команд и сборных на групповом этапе. Если раньше хотелось посмотреть весь ЧМ ну или почти весь. То теперь игры группового этапа через одну не вызовут интерес. А что будет если еще 16 добавить? Ведь Европе дадут еще 3 места не больше. Просто станет больше слабых американцев, азиатов и африканцев.
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Андрій Заліщук
Та взагалі на ЧС хай беруть участь усі члени ФІФА без винятку, щоб на вулицях якогось Самоа і Сент-Люсії було свято футболу
Ответить
0
Richard Lewis
Наступний крок: представництво УЄФА розширять до 32. Але і це не допоможе нашому "золотому поколінню" пробитись на ЧС
Ответить
0
fifa2020
Правильне рішення, азіатам треба 10-12 путівок дати щоб в них був стимул розвивати футбол! Логіка яка в фіфа: так, зараз приїдуть китайці чи індуси на ЧС і влетять по 7-0, що їм дуже не сподобається і вони будуть думати як другим разом влетіти хотя би 3-0, а через 20 років будуть думати вже як нічию скатати... треба дати стимул! А так китайці знаючи що ніколи не попадуть на ЧС болт забили на футбол, як ми на хокей! 
Ответить
0
Микола Унгурян
от що буває коли дебілів допустити до керівництва - і так більша частина матчів групового етапу фінальної частини ЧС просто нецікава (лише для вболівальників своєї країни), так при 64 командах то ще більше буде нецікавих матчів. 
Це вже не враховуючи як вплине на команду переліт на 1 матч в Латинську Америку і назад в Європу.
Ну і звісно що потрібно буде ще тиждень накинути, тобто гравців ще менше відпочинку будуть мати
Хоча, можливо тоді Україна змогла б пробитись до фінального турніру))))))
Ответить
0
Sergei2112
Бабло побеждает в нашей жизни добро и здравый смысл
К сожалению
Ответить
0
i.Serge
А давайте для всех сразу. Сколь из там? 190?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
fifa2020
Європа має 24 відправляти як на Євро!
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
potemkin78
бабки
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
