32, 48, 64? FIFA планирует увеличить количество участников чемпионата мира
23 сентября Джанни Инфантино провел встречу с президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом
Президент ФИФА Джанни Инфантино встретился во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке с президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом и руководителями южноамериканских федераций футбола, чтобы обсудить расширение чемпионата мира по футболу 2030 года до 64 команд.
Инфантино провел разговор с президентами федераций Аргентины и Уругвая, а также с президентами Парагвая Сантьяго Пенья и Уругвая Яманду Орси для обсуждения предложения.
Чемпионат мира 2030 года пройдёт в шести странах на трёх разных континентах – Марокко, Испании, Португалии, Уругвае, Аргентине и Парагвае. Ожидается, что южноамериканские страны примут по одному матчу.
Расширение состава участников до 64 команд, вероятно, гарантирует всем 10 странам-членам КОНМЕБОЛ место на турнире. Венесуэла – единственная страна, которая ни разу не квалифицировалась на чемпионат мира.
Если ФИФА одобрит этот шаг, турнир будет состоять из 128 матчей, что вдвое больше, чем в формате из 64 игр, который действовал с 1998 по 2022 год. В 2026 году на ЧМ участие примут 48 национальных сборных.
¡Creemos en un Mundial 2030 histórico! Gracias Presidente Gianni Infantino por recibirnos y compartir este camino hacia el Centenario de la mayor fiesta del fútbol.— Alejandro Domínguez (@agdws) September 24, 2025
Queremos hacer un llamado a la unidad, a la creatividad y a Creer en Grande. Porque cuando el fútbol se vive entre… pic.twitter.com/XANKxNLf5J
