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  4. Король Марокко заявил про общую с Испанией и Португалией заявку на ЧМ-2030
Чемпионат мира
14 марта 2023, 20:41 | Обновлено 14 марта 2023, 20:42
1616
8

Король Марокко заявил про общую с Испанией и Португалией заявку на ЧМ-2030

Украина через семь лет не увидит матчи Мундиаля на своих стадионах…

14 марта 2023, 20:41 | Обновлено 14 марта 2023, 20:42
1616
8
Король Марокко заявил про общую с Испанией и Португалией заявку на ЧМ-2030
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед VI

Официальные власти Марокко подтвердили информацию инсайдеров о вхождении этой страны в совместную заявку с Испанией и Португалией на право провести финальную часть чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Сегодня вечером об этом заявил Мохаммед VI – король Марокко, находящийся на троне с лета 1999 года.

Таким образом, Марокко заменит Украину и присоединится к испано-португальской заявке, имеющей неплохие шансы на итоговый успех.

Ожидается, что помимо Испании/Португалии/Марокко за право провести ЧМ в 2030 году поборются также Аргентина/Уругвай/Парагвай/Чили и Греция/Египет/Саудовская Аравия.

Выборы хозяина финальной части ЧМ-2030 состоятся в 2024 году на очередном конгрессе ФИФА.

По теме:
Источник: Марокко заменило Украину в заявке на проведение ЧМ-2030
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Марокко Испания Украина Португалия ЧМ-2030 по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Crimea
Це логічно і десь справедливо, мароканці заслужили... дякую цій сміливій країні за постачання Україні танків не на словах, а на ділі
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+6
DanUA
Очень жаль, что Украина не будет участвовать в заявке на проведение ЧМ в 2030 году. Но я всё равно буду следить за турниром и поддерживать своих любимых футболистов. 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Антонов
Невелика втрата, вже краще провести Євро-2032 разом з Польщею чи Туреччиною.
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+2
Анатолій Чорнобук
В країні війна. Мільйони знедолених та знищено цілі міста. Який ЧС???  8-
Агов громадяни! Ви не здуріли часом???
Ответить
+1
andre_lui
Павелко?
Ответить
+1
Тарас Михайлович
Як змінився наш Павелко на фото. А потім, як зрозумів. Корупція цвіте і пахне в нашій країні. 
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0
umnuy2
очень плохо
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-2
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