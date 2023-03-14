Король Марокко заявил про общую с Испанией и Португалией заявку на ЧМ-2030

Официальные власти Марокко подтвердили информацию инсайдеров о вхождении этой страны в совместную заявку с Испанией и Португалией на право провести финальную часть чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Сегодня вечером об этом заявил Мохаммед VI – король Марокко, находящийся на троне с лета 1999 года.

Таким образом, Марокко заменит Украину и присоединится к испано-португальской заявке, имеющей неплохие шансы на итоговый успех.

Ожидается, что помимо Испании/Португалии/Марокко за право провести ЧМ в 2030 году поборются также Аргентина/Уругвай/Парагвай/Чили и Греция/Египет/Саудовская Аравия.

Выборы хозяина финальной части ЧМ-2030 состоятся в 2024 году на очередном конгрессе ФИФА.