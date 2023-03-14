Король Марокко заявил про общую с Испанией и Португалией заявку на ЧМ-2030
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Официальные власти Марокко подтвердили информацию инсайдеров о вхождении этой страны в совместную заявку с Испанией и Португалией на право провести финальную часть чемпионата мира по футболу в 2030 году.
Сегодня вечером об этом заявил Мохаммед VI – король Марокко, находящийся на троне с лета 1999 года.
Таким образом, Марокко заменит Украину и присоединится к испано-португальской заявке, имеющей неплохие шансы на итоговый успех.
Ожидается, что помимо Испании/Португалии/Марокко за право провести ЧМ в 2030 году поборются также Аргентина/Уругвай/Парагвай/Чили и Греция/Египет/Саудовская Аравия.
Выборы хозяина финальной части ЧМ-2030 состоятся в 2024 году на очередном конгрессе ФИФА.
جلالة الملك يعلن ترشح المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030.https://t.co/XvriN0jQCm pic.twitter.com/J3mtFkuOtC— Arryadia TV (@arryadiatv) March 14, 2023
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