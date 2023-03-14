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  4. Источник: Марокко заменило Украину в заявке на проведение ЧМ-2030
Чемпионат мира
14 марта 2023, 20:00 | Обновлено 14 марта 2023, 20:09
2279
13

Источник: Марокко заменило Украину в заявке на проведение ЧМ-2030

Похоже, Украина не успевает подготовиться к мундиалю из-за войны

14 марта 2023, 20:00 | Обновлено 14 марта 2023, 20:09
2279
13
Источник: Марокко заменило Украину в заявке на проведение ЧМ-2030
Twitter

Украина потеряла место в совместной с Испанией и Португалией заявке на проведение чемпионата мира 2030 по футболу.

Марокко заменило Украину в заявке с Испанией и Португалией на выборах хозяина ЧМ-2030, информирует журналист Роб Харрис.

Похоже, организаторами сделан вывод, что Украина не успеет подготовиться к мундиалю из-за войны, которую развязала россия на территории Украины. Кроме того, президент УАФ Андрей Павелко имеет проблемы с законом и подозревается в коррупционных схемах.

Марокко потерпело неудачу с заявкой на ЧМ-2026. Стране требуется 16 млрд долларов на новую инфраструктуру, но совместная заявка с Испанией и Португалией сокращают потребности в строительстве новых объектов.

Кроме того, Марокко географически находится не так далеко от Пиренейского полуострова, как Украина. Правда, ФИФА снизила рейтинг Марокко в последних отчетах об инспекциях.

На право проведения ЧМ-2030 будут поданы такие 3 совместные заявки:

  • Испания, Португалия, Марокко
  • Египет, Греция, Саудовская Аравия
  • Уругвай, Аргентина, Чили, Парагвай

Выборы хозяина ЧМ-2030 состоятся в 2024 году.

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ЧМ-2030 по футболу Марокко Испания Португалия Украина российско-украинская война
Источник Twitter
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Комментарии 13
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witcher_rr
Нашу асоціацію футболу потрібно до маленького клаптику паперу розігнати,та поставити дійсно профі працювати.А цю всю шоблу,с.ка посадити.
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+5
anacreon
Ця заявка з самого початку була дивною і не було жодних шансів виграти, поки тут війна.  Дивуюсь, що іспанці та португальці погодилися на неї. А виграють все одно Уругвай, Аргентина, Чилі, Парагвай. Бо там давно не було і там обожнюють футбол. Тому думаю, що їм і дадуть. 
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+5
Alex AS
Даже если так, не беда, сейчас бы орков выгнать да войну выиграть, а там все будет ... Украина
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+3
Nordenus
Алло Павелко как так??? Ты где чудила???
Ответить
+2
Remark
Тут главный вопрос - не означает ли это, что война будет еще долгое время? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Владимир Коновалец
С самого начала было ясно, что это авантюра павелки, и многие, даже наш гарант , повелись на этот бред сивой кобылы...  Карлик-педофил гтов воевать 20 лет, мы тоже, так что наши заявки еще впереди...
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0
Gorok
Ох цей твітер япона мать!
Ответить
0
Gorok
Знову все перекрутили на своє
Ответить
0
Gorok
Не берите до уваги, трактування заголовка не є доречним
Ответить
0
Svyatoslav Malyts
Нах нам така європа, в якій ми нікому не потрібні
Ответить
-4
Billy Bons
Схоже, у 2030-му війна ще не закінчиться
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
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