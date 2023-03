Источник: Марокко заменило Украину в заявке на проведение ЧМ-2030

Украина потеряла место в совместной с Испанией и Португалией заявке на проведение чемпионата мира 2030 по футболу.

Марокко заменило Украину в заявке с Испанией и Португалией на выборах хозяина ЧМ-2030, информирует журналист Роб Харрис.

Похоже, организаторами сделан вывод, что Украина не успеет подготовиться к мундиалю из-за войны, которую развязала россия на территории Украины. Кроме того, президент УАФ Андрей Павелко имеет проблемы с законом и подозревается в коррупционных схемах.

Марокко потерпело неудачу с заявкой на ЧМ-2026. Стране требуется 16 млрд долларов на новую инфраструктуру, но совместная заявка с Испанией и Португалией сокращают потребности в строительстве новых объектов.

Кроме того, Марокко географически находится не так далеко от Пиренейского полуострова, как Украина. Правда, ФИФА снизила рейтинг Марокко в последних отчетах об инспекциях.

На право проведения ЧМ-2030 будут поданы такие 3 совместные заявки:

Выборы хозяина ЧМ-2030 состоятся в 2024 году.

Confirmation Morocco is linking up with Spain and Portugal to bid for the 2030 World Cup. Indicates Ukraine no longer part of it. Another bid floated from Saudi Arabia with Egypt and Greece. South America joint bid from Uruguay-Argentina-Chile-Paraguay

BREAK: 🇲🇦#Morocco replaces Ukraine in Spain and Portugal’s joint bid to host the 2030 Fifa World Cup. Bid looks attractive given the distance between Morocco and Spain, which is just about 1000 miles.



The winner of the bid will be announced in 2024. pic.twitter.com/vOSqguIESq