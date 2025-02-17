Купили за 16 миллионов. Игрок Челси возвращается в Сантос к Неймару
Дэйвид Вашингтон едет в Бразилию, чтобы набраться опыта
19-летний бразильский форвард «Челси» Дэйвид Вашингтон присоединится к «Сантосу» на правах аренды.
Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
«Пенсионеры» подписали Вашингтона в августе 2023 года, заплатив за бразильца 16 миллионов евро.
За это время Дэйвид сыграл за основную команду «Челси» два матча в Премьер-лиге и один в Кубке Англии.
Сейчас Вашингтон является основным игроком молодежного состава лондонского клуба.
Романо сообщает, что игрок уже проходит медицинский осмотр в новой команде.
Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик до сих пор ждет результатов допинг-пробы после того, как попал в скандал.
⚪️⚫️🇧🇷 Deivid Washington will undergo medicals in the next days to join Santos on loan from Chelsea, as planned since January.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2025
Documents in place as Chelsea saved a spot for Deivid’s loan considered key for his development. pic.twitter.com/xXVH8uS0lW
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