19-летний бразильский форвард «Челси» Дэйвид Вашингтон присоединится к «Сантосу» на правах аренды.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

«Пенсионеры» подписали Вашингтона в августе 2023 года, заплатив за бразильца 16 миллионов евро.

За это время Дэйвид сыграл за основную команду «Челси» два матча в Премьер-лиге и один в Кубке Англии.

Сейчас Вашингтон является основным игроком молодежного состава лондонского клуба.

Романо сообщает, что игрок уже проходит медицинский осмотр в новой команде.

Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик до сих пор ждет результатов допинг-пробы после того, как попал в скандал.

