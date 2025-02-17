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  4. Купили за 16 миллионов. Игрок Челси возвращается в Сантос к Неймару
Бразилия
17 февраля 2025, 21:32 |
757
0

Купили за 16 миллионов. Игрок Челси возвращается в Сантос к Неймару

Дэйвид Вашингтон едет в Бразилию, чтобы набраться опыта

17 февраля 2025, 21:32 |
757
0
Купили за 16 миллионов. Игрок Челси возвращается в Сантос к Неймару
Transfermrkt. Дэйвид Вашингтон

19-летний бразильский форвард «Челси» Дэйвид Вашингтон присоединится к «Сантосу» на правах аренды.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

«Пенсионеры» подписали Вашингтона в августе 2023 года, заплатив за бразильца 16 миллионов евро.

За это время Дэйвид сыграл за основную команду «Челси» два матча в Премьер-лиге и один в Кубке Англии.

Сейчас Вашингтон является основным игроком молодежного состава лондонского клуба.

Романо сообщает, что игрок уже проходит медицинский осмотр в новой команде.

Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик до сих пор ждет результатов допинг-пробы после того, как попал в скандал.

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Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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