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  4. Известный итальянский тренер хочет возобновить карьеру в 78 лет
Италия
17 февраля 2025, 19:20 |
1274
0

Известный итальянский тренер хочет возобновить карьеру в 78 лет

Арриго Сакки в последний раз тренировал в 2001 году

17 февраля 2025, 19:20 |
1274
0
Известный итальянский тренер хочет возобновить карьеру в 78 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Арриго Сакки

78-летний итальянский специалист Арриго Сакки желает вернуться к тренерской работе.

«Я действительно думаю вернуться к работе. У меня есть несколько предложений в Бразилии и Аргентине. Хотелось бы работать в Италии, но здесь у меня есть недостаток - я постоянно говорю то, что думаю, а это не всем нравится.

Возможно, я трудоустроюсь в Испании или же в другой стране», - прокомментировал Сакки.

Арриго Сакки работал со многими итальянскими клубами. Лучший период для специалиста был в «Милане» с 1987 по 1991 год. С «россонери» Сакки стал чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов, Суперкубок Европы (1989, 1990) и Межконтинентальный кубок.

Со сборной Италии становился вице-чемпионом мира в 1994 году. Последним клубом Сакки была «Парма» в 2001 году.

Ранее стало известно, что «Милан» думает о выкупе Жоау Феликса.

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Арриго Сакки тренеры Парма Милан
Александр Сильченко Источник
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