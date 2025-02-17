Известный итальянский тренер хочет возобновить карьеру в 78 лет

78-летний итальянский специалист Арриго Сакки желает вернуться к тренерской работе.

«Я действительно думаю вернуться к работе. У меня есть несколько предложений в Бразилии и Аргентине. Хотелось бы работать в Италии, но здесь у меня есть недостаток - я постоянно говорю то, что думаю, а это не всем нравится.

Возможно, я трудоустроюсь в Испании или же в другой стране», - прокомментировал Сакки.

Арриго Сакки работал со многими итальянскими клубами. Лучший период для специалиста был в «Милане» с 1987 по 1991 год. С «россонери» Сакки стал чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов, Суперкубок Европы (1989, 1990) и Межконтинентальный кубок.

Со сборной Италии становился вице-чемпионом мира в 1994 году. Последним клубом Сакки была «Парма» в 2001 году.

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