«Все возможно». Златан Ибрагимович – о трансфере игрока Челси
Жоау Феликс может вписаться в долгосрочные планы «россонери»
25-летний португальский форвард «Челси» Жоау Феликс играет на правах аренды в итальянском «Милане».
Златан Ибрагимович прокомментировал возможный трансфер Феликса.
«Это лишь его начало. Но все возможно.
Мы хотим доверять ему и надеемся, что увидим его лучшие выступления именно в «Милане». Тогда все будет возможным», - прокомментировал Златан.
Жоау Феликс присоединился к «Милану» зимой. Сейчас сыграл две игры в Серии А и одну в Лиге чемпионов.
По данным аналитического портала Transfermarkt, Феликс оценивается в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что португальца могут арендовать и на следующий сезон.
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