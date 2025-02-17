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  4. «Все возможно». Златан Ибрагимович – о трансфере игрока Челси
Италия
17 февраля 2025, 18:25 |
441
1

«Все возможно». Златан Ибрагимович – о трансфере игрока Челси

Жоау Феликс может вписаться в долгосрочные планы «россонери»

17 февраля 2025, 18:25 |
441
1
«Все возможно». Златан Ибрагимович – о трансфере игрока Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

25-летний португальский форвард «Челси» Жоау Феликс играет на правах аренды в итальянском «Милане».

Златан Ибрагимович прокомментировал возможный трансфер Феликса.

«Это лишь его начало. Но все возможно.

Мы хотим доверять ему и надеемся, что увидим его лучшие выступления именно в «Милане». Тогда все будет возможным», - прокомментировал Златан.

Жоау Феликс присоединился к «Милану» зимой. Сейчас сыграл две игры в Серии А и одну в Лиге чемпионов.

По данным аналитического портала Transfermarkt, Феликс оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что португальца могут арендовать и на следующий сезон.

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Златан Ибрагимович Милан Жоау Феликс трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Челси аренда игрока Фабрицио Романо
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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Victor673256ua
Якщо буде стабільно грати, то Мілан знайде гроші на трансфер. У крайньому випадку когось продадуть
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