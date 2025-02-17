«Все возможно». Златан Ибрагимович – о трансфере игрока Челси

25-летний португальский форвард «Челси» Жоау Феликс играет на правах аренды в итальянском «Милане».

Златан Ибрагимович прокомментировал возможный трансфер Феликса.

«Это лишь его начало. Но все возможно.

Мы хотим доверять ему и надеемся, что увидим его лучшие выступления именно в «Милане». Тогда все будет возможным», - прокомментировал Златан.

Жоау Феликс присоединился к «Милану» зимой. Сейчас сыграл две игры в Серии А и одну в Лиге чемпионов.

По данным аналитического портала Transfermarkt, Феликс оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что португальца могут арендовать и на следующий сезон.