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  4. Милан сможет арендовать Жоау Феликса и на следующий сезон
Италия
07 февраля 2025, 15:53 |
317
5

Милан сможет арендовать Жоау Феликса и на следующий сезон

В итоге «пенсионеры» готовы попрощаться с футболистом

07 февраля 2025, 15:53 |
317
5
Милан сможет арендовать Жоау Феликса и на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

25-летний португальский форвард «Милана» Жоау Феликс может остаться в клубе и на следующий сезон.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Жоау Феликс присоединился к «Милану» на правах аренды из лондонского «Челси». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Издание отмечает, что клубы могут договориться о продлении аренды еще на один сезон.

Соглашение будет стоить итальянскому клубу от 8 до 10 миллионов евро с опцией обязательного выкупа игрока в 2026 году за 35 миллионов евро.

Жоау Феликс перешел в «Челси» летом 2024 года. На него возлагали большие надежды, но в составе «пенсионеров» он не смог себя проявить.

Ранее стало известно, что Жоау Феликс дебютировал за «Милан» в матче против «Ромы».

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Александр Сильченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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Перець
бегунок все кудись біжить по арендам
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antt
Просто любить в оренді бути. З такою логікою викуп-оренда-викуп, його має Мілан викупити. Але тепер думаєш хто ж там в Челсі грає. Якщо одних продають, інші не грають. Крім свого Палмера, Кукурельї. От Нето, якого взяли на лівий фланг, в двох недавніх матчах на заміну лиш виходив. Хоча дорогий Енцо Фернандес в стартовому складі. Питання звичайно риторичне. Бо поки що Челсі навіть один склад не розпродав. А їх там кілька.
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0
taras_sidyi
Ох скільки хайпу було, коли його Атлети за 120 лямів купили. А в результаті - одні суцільні аренди кожного сезону, окрім початкових, поки ще не здувся
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0
Serhii P.
Менеджмент "Челсі" - стадо придурків. Навіщо було викупляти контракт Жоао Фелікса, якщо він вже раніше був в оренді в "Челсі" та не зміг себе проявити так, як вони очікували? Не кажучи вже за купи дивних придбань за великі гроші, починаючи від Мудрика за 70 млн. євро до воротаря Йоргенсена за 24,5 млн. євро зі статистикою приблизно 2 пропущених голи за матч в сезоні за "Вільяреал" ))
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