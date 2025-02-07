Милан сможет арендовать Жоау Феликса и на следующий сезон

25-летний португальский форвард «Милана» Жоау Феликс может остаться в клубе и на следующий сезон.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Жоау Феликс присоединился к «Милану» на правах аренды из лондонского «Челси». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Издание отмечает, что клубы могут договориться о продлении аренды еще на один сезон.

Соглашение будет стоить итальянскому клубу от 8 до 10 миллионов евро с опцией обязательного выкупа игрока в 2026 году за 35 миллионов евро.

Жоау Феликс перешел в «Челси» летом 2024 года. На него возлагали большие надежды, но в составе «пенсионеров» он не смог себя проявить.

Ранее стало известно, что Жоау Феликс дебютировал за «Милан» в матче против «Ромы».