Милан сможет арендовать Жоау Феликса и на следующий сезон
В итоге «пенсионеры» готовы попрощаться с футболистом
25-летний португальский форвард «Милана» Жоау Феликс может остаться в клубе и на следующий сезон.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Жоау Феликс присоединился к «Милану» на правах аренды из лондонского «Челси». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Издание отмечает, что клубы могут договориться о продлении аренды еще на один сезон.
Соглашение будет стоить итальянскому клубу от 8 до 10 миллионов евро с опцией обязательного выкупа игрока в 2026 году за 35 миллионов евро.
Жоау Феликс перешел в «Челси» летом 2024 года. На него возлагали большие надежды, но в составе «пенсионеров» он не смог себя проявить.
Ранее стало известно, что Жоау Феликс дебютировал за «Милан» в матче против «Ромы».
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