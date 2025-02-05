Довбик забил на Сан-Сиро, но потерял шансы на трофей. Рома проиграла Милану

В среду, 5 февраля, прошел матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором сыграли «Милан» и «Рома».

Игра прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро». «Милан» победил со счетом 3:1.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч в запасе и вышел в начале второго тайма.

Артем сумел забить сразу после выхода на поле, отметившись на 54-й минуте, однако этого оказалось мало. За «Милан» сегодня дубль оформил Тэмми Абрахам, еще один гол забил Феликс.

«Рома» вылетела из Кубка Италии, а «Милан» в полуфинале сыграет с победителем пары «Лацио» – «Интер».

Кубок Италии. 1/4 финала, 5 февраля.

Милан – Рома – 3:1

Голы: Абрахам, 16, 42, Феликс, 72 – Довбик, 54.

Милан – Меньян, Тео, Павлович, Томори, Уокер, Рейндерс, Фофана, Муса (Соттиль, 90), Пулишич (Жоау Феликс, 59), Хименес (Рафаэл Леау, 70), Абрахам (Хименес, 59).



Рома – Свилар, Ндика, Хуммельс (Нельссон, 79), Челик (Ренсх, 46), Анхелиньо, Пизилли, Паредес (Пеллегрини, 46), Коне, Салемакерс (Эль-Шаарави, 80), Шомуродов (Довбик, 46), Дибала.