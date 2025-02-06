В среду, 5 февраля, прошел матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором сыграли «Милан» и «Рома».

Игра прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро». «Милан» победил со счетом 3:1.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч в запасе и вышел в начале второго тайма.

Артем сумел забить сразу после выхода на поле, отметившись на 54-й минуте.

Этот гол стал для Артема 13-м за «волков» в этом сезоне. В его активе также три ассиста.

Кубок Италии. 1/4 финала, 5 февраля.

Милан – Рома – 3:1

Голы: Абрахам, 16, 42, Феликс, 72 – Довбик, 54.

ГОЛ! Абрахам, 16 мин, 1:0

ГОЛ! Абрахам, 42 мин, 2:0

ГОЛ! Довбик, 54 мин, 2:1

ГОЛ! Феликс, 72 мин, 3:1