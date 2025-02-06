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Кубок Италии
Милан
05.02.2025 22:00 – FT 3 : 1
Рома
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Италия
06 февраля 2025, 00:06 |
1133
0

Милан – Рома – 3:1. Как Довбик на Сан-Сиро забил. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 1/4 финала Кубка Италии

06 февраля 2025, 00:06 |
1133
0
Милан – Рома – 3:1. Как Довбик на Сан-Сиро забил. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 5 февраля, прошел матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором сыграли «Милан» и «Рома».

Игра прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро». «Милан» победил со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч в запасе и вышел в начале второго тайма.

Артем сумел забить сразу после выхода на поле, отметившись на 54-й минуте.

Этот гол стал для Артема 13-м за «волков» в этом сезоне. В его активе также три ассиста.

Кубок Италии. 1/4 финала, 5 февраля.

Милан – Рома – 3:1
Голы: Абрахам, 16, 42, Феликс, 72 – Довбик, 54.

ГОЛ! Абрахам, 16 мин, 1:0

ГОЛ! Абрахам, 42 мин, 2:0

ГОЛ! Довбик, 54 мин, 2:1

ГОЛ! Феликс, 72 мин, 3:1

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Милан).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Милан).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Милан).
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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