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Кубок Италии
Милан
05.02.2025 22:00 - : -
Рома
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Италия
05 февраля 2025, 07:06 | Обновлено 05 февраля 2025, 07:07
86
0

Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии

Поединок состоится 5 февраля в 22:00 по Киеву

05 февраля 2025, 07:06 | Обновлено 05 февраля 2025, 07:07
86
0
Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

5 февраля на «Сан-Сиро» пройдет матч 1/4 финала кубка Италии, в котором «Милан» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Милан

Команда в прошлом сезоне стала вице-чемпионом страны. Но на этом была закончена глава работы тут главным тренером Стефано Пиоли. Все его достижения, вплоть до скудетто, были перечеркнуты желанием обновления ситуации. Что же, Паулу Фонсека им обеспечил немало новых ощущений, вот только совсем не той эмоциональной окраски - он допускал осечки буквально с первых матчей, и так и не наладил игру за пол года работы. Его преемник, Сержиу Консейсау, начинал с побед над Ювентусом и Интером и взятия Суперкубка, да и в Лиге чемпионов итальянцы не имели никаких проблем. Но при этом россонери уже с этим португальским наставником не победили Кальяри и проиграли Ювентусу, увеличивая отставание от группы лидеров. Да, потом обыграли Парму и в последний момент упустили победу над Интером. Но, кажется, кубок все-таки остается фактически последним турниром, где можно спасти сезон.

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Рома

Клуб менял наставников в последнее время даже чаще, чем следующий соперник. Еще в разгар прошлого сезона терпение руководства лопнуло, и на дверь указали Моуринью, что не оправдал надежд. В Де Росси разочаровали после того, как он не смог развить свои первые успехи в прошлом сезоне и начал с осечек нынешний. Ну, а Юрич в Риме провалился напрочь. В итоге джалоросси тренирует в третий раз в карьере Раньери - он, собственно, ради этого ее и возобновил, ведь летом уходил на покой. И контраст с хорватским предшественником быстро стал заметен - волки опять стали вполне зубаты, хотя осечки случаются, как с Комо или АЗ. Вот и с Наполи разделили очки, закончив 1:1.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне россонери выигрывали дважды в Серии А, а джалоросси - в Лиге Европы. В нынешнем в чемпионате успели сыграть вничью на Сан-Сиро, и как раз после тех 1:1 тренер и поменялся.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев арены. Но у них боевой соперник - ставим на итоговые обе забьют (коэффициент - 1,7)

Прогноз Sport.ua
Милан
5 февраля 2025 -
22:00
Рома
Обе забьют 1.70 Сделать ставку
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