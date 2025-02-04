Италия04 февраля 2025, 20:15 |
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Милан – Рома. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 февраля матч 1/4 финала Кубка Италии
04 февраля 2025, 20:15 |
107
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В среду, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Милан» и «Рома».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Милан – Рома. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан – РомаСмотреть трансляцию
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