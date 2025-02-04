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Кубок Италии
Милан
05.02.2025 22:00 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 февраля 2025, 20:15 |
107
0

Милан – Рома. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 февраля матч 1/4 финала Кубка Италии

04 февраля 2025, 20:15 |
107
0
Милан – Рома. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Милан» и «Рома».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Милан – Рома. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Милан – Рома
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Трансляция матча В эфире

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Милан Рома Рим Артем Довбик смотреть онлайн Милан - Рома Кубок Италии по футболу
Дмитрий Олийнык
Дмитрий Олийнык Sport.ua
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