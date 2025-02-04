В среду, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Милан» и «Рома».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Милан – Рома. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция