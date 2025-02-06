«О чем мы жалеем?». Раньери упомянул Довбика на пресс-конференции

Итальянский тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери дал пресс-конференцию после матча 1/4 финала Кубка Италии с «Миланом», в котором его команда уступила со счетом 1:3.

«Поздравляю «Милан», у них невероятное качество, особенно в атаке».

«Мы играли против отличной команды, мы старались изо всех сил. У нас были шансы в первом тайме, но вместо этого мы пропустили. Мы не хотели пропускать контратаки, но против таких команд это сложно».

«О чем мы жалеем? О том, что Довбик попал в офсайд. Я не могу ни в чем упрекнуть своих ребят, я поздравил их после матча».

«Давайте сохранять спокойствие и двигаться дальше... Мне интересно посмотреть, как отреагирует команда, «Венеция» будет сложным соперником».

«Мы должны понимать, что делаем все, что в наших силах. Ребята верят в то, что мы делаем, и это самое главное».

«Сегодня вечером мы были менее яркими в нашем игровом плане. Я был очень зол из-за этого. Я бы хотел сразу перейти на вертикаль, но это нелегко».

«Мы должны работать еще усерднее, ребятам нелегко привыкнуть к трем тренерам за один сезон. Я благодарю их, потому что они всегда выкладываются по полной. Сегодня мы допустили несколько ошибок, не смогли вернуться в игру».

«Шомуродов? Я попросил его сделать то, что он сделал против «Наполи». Он потратил много энергии против «Наполи». Несмотря на то что он провел хорошую игру, он не смог сделать все то, что делал против «Наполи»».

«Это нормально, мы все равно играли в свою игру. В последних матчах у нас было мало контратак, но против этого «Милана» это нормально».

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Довбика за гол на Сан Сиро в сумасшедшем матче с «Миланом».