Известна оценка Довбика за гол на Сан Сиро в сумасшедшем матче с Миланом
Артем забил 13-й гол в сезоне
В среду, 5 февраля, прошел матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором сыграли «Милан» и «Рома».
Игра прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро». «Милан» победил со счетом 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч в запасе и вышел в начале второго тайма.
Артем сумел забить сразу после выхода на поле, отметившись на 54-й минуте. Этот гол стал для Довбика 13-м за «волков» в этом сезоне. В его активе также три ассиста.
После завершения матча авторитетный статистический портал SofaScore поставил Артему оценку 7.1 балл. Героем матча стал нападающий «Милана» Тэмми Абрахам, оформивший в дубль.
Оценки матча Милан – Рома от SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда «Челси» – о Тьерри Анри
Украинский голкипер провел на поле весь матч