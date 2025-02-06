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  4. Известна оценка Довбика за гол на Сан Сиро в сумасшедшем матче с Миланом
Италия
06 февраля 2025, 00:24 |
1117
1

Известна оценка Довбика за гол на Сан Сиро в сумасшедшем матче с Миланом

Артем забил 13-й гол в сезоне

06 февраля 2025, 00:24 |
1117
1
Известна оценка Довбика за гол на Сан Сиро в сумасшедшем матче с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 5 февраля, прошел матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором сыграли «Милан» и «Рома».

Игра прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро». «Милан» победил со счетом 3:1.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч в запасе и вышел в начале второго тайма.

Артем сумел забить сразу после выхода на поле, отметившись на 54-й минуте. Этот гол стал для Довбика 13-м за «волков» в этом сезоне. В его активе также три ассиста.

После завершения матча авторитетный статистический портал SofaScore поставил Артему оценку 7.1 балл. Героем матча стал нападающий «Милана» Тэмми Абрахам, оформивший в дубль.

Оценки матча Милан – Рома от SofaScore

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SofaScore Милан Рома Рим Кубок Италии по футболу Артем Довбик Тэмми Абрахам Милан - Рома оценки
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Вийшов, забив, молодець. Але якби трохи не заліз в офсайд потім, було б взагалі чудово для Роми
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