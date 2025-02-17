«Это катастрофа». Экс-форвард сборной Англии оценил трансфер Мудрика
Габриэль Агбонлахор раскритиковал работу Челси
Бывший форвард «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор раскритиковал трансферы лондонского «Челси».
«Они просто ужасны. Сколько они потратили? И потратили впустую. Я имею в виду Бадьяшиля, который в 2023 году стоил 35 млн. Мы не видели, как он играет.
Посмотрите на Мудрика за 62 млн. Это катастрофический трансфер. Фернандес – 106 млн, Нкунку – 52 млн, Нето – 51 млн, Фелиш – 45 млн. А затем они отдали его в аренду за небольшую сумму, не получив достойных денег. Они тратят очень плохо», – заявил бывший футболист в эфире talkSPORT.
Ранее Агбонлахор сравнил Мудрика и Санчо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский чемпион вспомнил о подготовке к боям с Фьюри
«Атлетико» настроен на трансфер лидера сборной Украины