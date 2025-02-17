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  4. «Это катастрофа». Экс-форвард сборной Англии оценил трансфер Мудрика
Англия
17 февраля 2025, 21:18 |
1925
0

«Это катастрофа». Экс-форвард сборной Англии оценил трансфер Мудрика

Габриэль Агбонлахор раскритиковал работу Челси

17 февраля 2025, 21:18 |
1925
0
«Это катастрофа». Экс-форвард сборной Англии оценил трансфер Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший форвард «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор раскритиковал трансферы лондонского «Челси».

«Они просто ужасны. Сколько они потратили? И потратили впустую. Я имею в виду Бадьяшиля, который в 2023 году стоил 35 млн. Мы не видели, как он играет.

Посмотрите на Мудрика за 62 млн. Это катастрофический трансфер. Фернандес – 106 млн, Нкунку – 52 млн, Нето – 51 млн, Фелиш – 45 млн. А затем они отдали его в аренду за небольшую сумму, не получив достойных денег. Они тратят очень плохо», – заявил бывший футболист в эфире talkSPORT.

Ранее Агбонлахор сравнил Мудрика и Санчо.

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Габриэль Агбонлахор Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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